UE vai expandir sanções anti-Rússia – FT – CMIO

Bruxelas planeja proibir investimentos na indústria de mineração, bem como bancos-alvo, empresas de mídia e indivíduos, informa o Financial Times

A Comissão Europeia está considerando adicionar uma proibição de investimentos no setor de mineração da Rússia ao seu nono pacote de sanções, informou o jornal Financial Times na terça-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Segundo o relatório, a proibição oferecerá exceções para alguns produtos da indústria de mineração. Nenhum detalhe adicional foi fornecido.

A Rússia tem um vasto setor de mineração e Bruxelas acredita que alvejá-lo ajudaria o Ocidente a pressionar ainda mais a economia do país e reduzir a capacidade da Rússia de financiar sua operação militar em andamento na Ucrânia. A Rússia é um importante fornecedor global de titânio, paládio, ouro, minério de ferro e urânio. A indústria de mineração do país representava um quarto de todos os investimentos estrangeiros da Rússia antes do conflito na Ucrânia, de acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com sede em Paris.

Espera-se que o próximo pacote de sanções seja concluído até o final da próxima semana, afirmam fontes. A medida requer aprovação unânime de todos os 27 estados membros da UE.

O pacote também incluirá controles de exportação de produtos e tecnologias de uso duplo que podem ser usados ​​pela indústria de defesa da Rússia; novas sanções contra bancos e residentes russos; proibição de canais de mídia russos considerados propagandistas e restrições à cooperação com empresas de marketing e pesquisa de mercado do país.

