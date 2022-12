Companhias aéreas ocidentais precisam retornar ao espaço aéreo russo – IATA — CMIO

A proibição de sobrevoar o maior país do mundo está pesando muito no setor, diz a associação de companhias aéreas

As companhias aéreas ocidentais devem retomar os voos sobre a Rússia, porque os céus da Europa estão ficando cada vez mais lotados, disse o chefe da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) na terça-feira.

“Devemos procurar reabrir o espaço aéreo russo para torná-lo acessível a todas as companhias aéreas para transitar pelos sobrevoos tradicionais da Sibéria, para que a Europa possa acessar a Ásia da maneira mais eficiente possível”, disse Willie Walsh em uma coletiva de imprensa em Genebra.

“Se você olhar para o fechamento do espaço aéreo ucraniano, do espaço aéreo russo e de outras partes do mundo, a quantidade de tráfego que flui pela Europa aumentou em certas rotas e isso não é sustentável,” ele adicionou.

O espaço aéreo russo, abrangendo 11 fusos horários e fornecendo a rota mais curta da Europa para a Ásia, foi fechado para as companhias aéreas ocidentais em resposta às sanções impostas logo após o início do conflito na Ucrânia em fevereiro.

As companhias aéreas do Oriente Médio e da China continuaram a sobrevoar a Rússia, mas os voos da China foram limitados devido às rígidas restrições de Covid-19 de Pequim.













No entanto, Walsh espera que a China facilite suas políticas no próximo ano, o que permitiria que mais pessoas viajassem. Isso, por sua vez, daria às companhias aéreas chinesas uma vantagem sobre as rivais europeias, cujos voos sofrem atrasos ao evitar o espaço aéreo russo.

“Como vemos a China relaxar as restrições e reabrir, a questão do acesso através do espaço aéreo russo torna-se uma questão maior para as transportadoras europeias, especialmente se permanecer aberto para as transportadoras chinesas voarem para a Europa.”, afirmou Walsh.

Ele observou, porém, que a retomada dos voos sobre a Rússia não deve acontecer até que o conflito na Ucrânia termine.

