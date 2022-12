Comércio Rússia-China bate recorde – dados alfandegários – CMIO

O volume de negócios entre os dois países teria saltado 32% em relação ao ano passado

O comércio entre a Rússia e a China disparou este ano, atingindo um recorde de US$ 172,4 bilhões entre janeiro e novembro, segundo dados da Administração Geral de Alfândega da China divulgados na quarta-feira.

Isso representa um aumento de 32% em relação aos números do ano passado. Dados mostram que, só em novembro, o movimento comercial entre os dois países chegou a US$ 18,2 bilhões.

A China exportou US$ 67,3 bilhões em mercadorias para a Rússia durante o período do relatório, um aumento de 13,4% em comparação com o mesmo período de 2021, enquanto as remessas da Rússia para a China aumentaram 47,5%, para US$ 105,072 bilhões.

O comércio se beneficiou do aumento das compras de recursos energéticos da Rússia por Pequim. Em resposta às sanções ocidentais, Moscou ofereceu descontos em seus combustíveis fósseis para garantir novos compradores, e Pequim tem aproveitado isso nos últimos meses.

As importações chinesas de carvão russo entre janeiro e outubro subiram para 53 milhões de toneladas, tornando a Rússia seu segundo maior fornecedor de carvão depois da Indonésia. Pequim também tem estocado petróleo russo, com as importações subindo 9,5% para quase 72 milhões de toneladas nos primeiros 10 meses do ano.

Moscou e Pequim já haviam estabelecido uma meta de aumentar o comércio mútuo para US$ 200 bilhões até 2024. O embaixador de Pequim em Moscou observou recentemente, no entanto, que o volume de negócios pode atingir esse nível ainda este ano.

