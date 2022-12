Agricultores britânicos alertam para crise de abastecimento de alimentos – CMIO

A inação do governo arrisca mais escassez no país, alerta a NFU

Enormes aumentos de preços deixaram os agricultores e produtores da Grã-Bretanha em uma situação terrível, o que pode levar a uma crise de abastecimento de alimentos em todo o país, alertou a União Nacional dos Agricultores (NFU).

De acordo com seu relatório na terça-feira, fertilizantes, rações, combustível e energia agora estão mais caros devido ao conflito na Ucrânia e à interrupção da pandemia de Covid nas cadeias de suprimentos. Os preços dos fertilizantes triplicaram desde 2019, além de um aumento de seis vezes nos preços do gás no atacado, disse a NFU.

A atual escassez de ovos pode se espalhar para outros produtos alimentícios, alertou o sindicato. Culturas intensivas em energia, incluindo tomates, pepinos e peras, estão a caminho de seus rendimentos mais baixos desde que os registros começaram em 1985, à medida que os produtores abandonam a agricultura diante do aumento dos custos.

A NFU destacou que o país havia perdido cerca de 7.000 empresas agrícolas desde 2019.

“O perigo é que produzimos cada vez menos alimentos aqui e nos tornamos cada vez mais dependentes de importações”, disse. O presidente da NFU, Minette Batters, disse aos jornalistas.

De acordo com o sindicato, £ 60 milhões (mais de US$ 72 milhões) em alimentos foram desperdiçados nas fazendas este ano como resultado da escassez de mão de obra.

A NFU instou o governo a fornecer apoio urgente aos agricultores em dificuldades e permitir que 15.000 trabalhadores sazonais adicionais viessem do exterior para ajudar na colheita.

