Petróleo despenca com temores de recessão – CMIO

Os preços do petróleo desistiram dos ganhos do ano caindo abaixo de US $ 80 o barril pela primeira vez desde janeiro

O preço do petróleo continuou a cair, ficando abaixo de US$ 80 na quarta-feira pela primeira vez desde o início de janeiro. Economistas atribuem a queda à incerteza sobre a demanda em meio à desaceleração econômica global.

Às 14h40 GMT de quarta-feira, o Brent de referência estava sendo negociado a US$ 79,86 por barril, enquanto o petróleo bruto US West Texas Intermediate (WTI) estava em torno de US$ 74,56.

Segundo especialistas, citados pelo OilPrice, as sanções impostas pelo Ocidente ao petróleo russo tiveram pouco impacto nos preços, ao contrário da desaceleração econômica global desencadeada pela crise energética e pelas sombrias previsões de recessão para as principais economias do mundo.

Juntos, esses fatores apagaram os ganhos deste ano, que viram os preços subirem acima de US$ 100 por barril na primavera, disseram analistas. A diferença entre as negociações mais altas e mais baixas nos preços do petróleo chegou a US$ 62 este ano e foi a maior registrada em um ano desde o colapso financeiro de 2008.

“As perspectivas de demanda de petróleo estão sendo esmagadas, pois estamos em uma desaceleração basicamente em todas as principais economias. Os suprimentos parecem abundantes no curto prazo e isso faz com que todos hesitem no que foi um dos negócios mais fáceis do ano ”, analista sênior de mercado da OANDA, Ed Moya, explicou ao OilPrice.

Outros especialistas, no entanto, apontaram que o mercado ignorou as ameaças à oferta que poderiam acarretar o teto de preço da UE para o petróleo russo.

“Poderíamos estar olhando para o WTI de US$ 60 o barril do jeito que as coisas estão indo. Acho que $ 80 serão a nova alta e ficaria muito surpreso em ver algo mais alto do que isso ”, estrategista sênior de mercado da RJO Futures, disse Eli Tesfaye à Reuters.

