EUA emitem negações após ataques da Ucrânia dentro da Rússia – CMIO

O secretário de Estado, Antony Blinken, negou que os EUA tenham algo a ver com os ataques de drones ucranianos em dois aeródromos no interior da Rússia, mas prometeu continuar fornecendo a Kiev tudo o que precisa. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, por sua vez, evitou relatos da mídia sobre os EUA atrapalhando os lançadores HIMARS, dizendo que o Pentágono não “evita” Ucrânia de desenvolver capacidades de longo alcance.

Austin e Blinken responderam a perguntas da imprensa na terça-feira ao lado de seus colegas australianos que estão visitando Washington, quando o ataque de segunda-feira a dois aeródromos russos e o relatório do Wall Street Journal sobre modificações nos lançadores de foguetes HIMARS surgiram.

“Não encorajamos nem permitimos que os ucranianos atacassem dentro da Rússia”, disse. Blinken disse a repórteres, acrescentando que o que realmente importa é como a Ucrânia está lidando com “agressão russa contínua”. Os EUA estão determinados a dar aos ucranianos “o equipamento que eles precisam para se defender, para defender seu território, para defender sua liberdade”, Blinken acrescentou.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, duas bases estratégicas de bombardeiros nas regiões de Ryazan e Saratov foram atacadas por drones na manhã de segunda-feira. Destroços de drones derrubados por defesas aéreas mataram três militares e resultaram em danos menores a dois bombardeiros, disse Moscou, mas não interromperam um ataque planejado à logística militar ucraniana no final do dia. Os drones usados ​​teriam sido projetos soviéticos modificados, em vez de qualquer coisa que o Ocidente tenha entregue a Kiev este ano.













Questionado sobre o relatório de que os EUA haviam modificado os lançadores HIMARS enviados à Ucrânia para serem incompatíveis com mísseis de longo alcance, Austin negou que os EUA estivessem tentando atrapalhar Kiev.

“Não estamos trabalhando para impedir que a Ucrânia desenvolva sua própria capacidade”, disse. Austin disse aos repórteres. “Nós absolutamente não estamos fazendo isso.”

Anteriormente, o porta-voz de Blinken, Ned Price, se recusou a comentar sobre os ataques de drones ou as modificações do HIMARS, dizendo apenas que os EUA estavam fornecendo à Ucrânia “com o que precisa usar em seu território soberano – em solo ucraniano – para enfrentar os agressores russos.”

Em junho, quando os EUA enviaram HIMARS pela primeira vez à Ucrânia, Blinken disse a repórteres que havia recebido “garantias” de Kiev que eles não seriam usados “contra alvos em território russo”, que ele acreditava devido a “um forte vínculo de confiança.” A embaixadora dos EUA em Kiev, Bridget Brink, no entanto, disse na época que a decisão sobre o alcance dos ataques com mísseis seria “até o lado ucraniano.”













De acordo com funcionários anônimos dos EUA que falaram com o Wall Street Journal, no entanto, todas as 20 unidades HIMARS enviadas para a Ucrânia passaram por modificações de hardware e software que significavam que não podiam usar mísseis ATACMS de longo alcance, mesmo que Kiev conseguisse obtê-los em outro lugar, ou de alguma forma produzir os seus próprios.

Moscou advertiu repetidamente Washington de que fornecer armas pesadas à Ucrânia arrisca cruzar os limites da Rússia. “linhas vermelhas” e envolvendo diretamente os EUA e a OTAN no conflito. Os EUA e seus aliados insistem que não fazem parte das hostilidades, mas continuam armando Kiev.