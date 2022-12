EUA reforçam aliança anti-China – CMIO

Washington e Canberra convidaram Tóquio e potencialmente outros “parceiros regionais” para confrontar Pequim

As forças armadas dos EUA devem expandir sua presença na Austrália, com o secretário de Defesa Lloyd Austin anunciando novas tropas e implantações de veículos enquanto acusa a China de minar “paz e estabilidade” na região. A medida ocorre logo depois que Pequim denunciou Washington por promover “proliferação nuclear” sob um acordo fechado com Canberra no ano passado.

Em uma declaração conjunta emitida após reuniões entre Austin e seu colega australiano na terça-feira, os dois países concordaram em estacionar tropas americanas adicionais no continente, dizendo que Washington reforçaria suas forças terrestres, marítimas e aéreas para combater Pequim.

“Os Estados Unidos e a Austrália compartilham uma visão de uma região onde os países podem determinar seu próprio futuro. Infelizmente, essa visão está sendo desafiada hoje”, Austin disse a repórteres após a reunião, afirmando que “As ações perigosas e coercitivas da China em todo o Indo-Pacífico, inclusive em torno de Taiwan e em direção aos países das ilhas do Pacífico e nos mares do leste e do sul da China, ameaçam a paz e a estabilidade regional.”













O chefe militar dos EUA ofereceu poucos detalhes sobre as novas implantações, mas disse que o Pentágono iria “expandir locais” para as tropas do Exército e do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA na Austrália “fortalecer [the] Presença terrestre dos EUA.” Ele também ligou para “rotações mais responsivas e resilientes de aeronaves dos EUA”, incluindo bombardeiros e caças.

Embora Austin não tenha especificado o tipo de aeronave que seria enviada, suas declarações foram feitas semanas depois de fontes afirmarem que Washington estava se preparando para enviar seis bombardeiros B-52 com capacidade nuclear para a região norte da Austrália, que frequentemente hospeda milhares de soldados americanos para exercícios conjuntos. .

Os oficiais também se comprometeram a continuar a colaboração militar com “Japão, Índia e parceiros regionais,” e convocou Tóquio para aumentar sua própria postura de força na Austrália. Eles disseram que o último movimento foi acordado na última Reunião Trilateral dos Ministros da Defesa da Austrália, Japão e Estados Unidos, realizada no início deste ano.

Pequim ainda não comentou sobre as próximas implantações, mas denunciou repetidamente a expansão militar dos EUA no Indo-Pacífico, incluindo demonstrações regulares de missões de força com navios de guerra americanos no contestado Estreito de Taiwan e em outros lugares nos mares do sul e leste da China.













Durante uma coletiva de imprensa na terça-feira, o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, coronel Tan Kefei, disse que as políticas dos EUA apenas aumentam o risco de conflito nuclear, citando os planos de Washington de fornecer submarinos movidos a energia nuclear a Canberra sob o pacto AUKUS no ano passado.

China “nunca buscará hegemonia ou se engajará em expansão”, Tan acrescentou, argumentando que Washington tem “ativou as chamas em todos os lugares por seu próprio interesse, criando divisões e confrontos no mundo e trazendo turbulência e desastres onde quer que fosse.”