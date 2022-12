Membro da UE diz que não pode mais aceitar refugiados ucranianos – CMIO

As pessoas que chegarem à Estônia serão incentivadas a seguir para a Finlândia, disse o primeiro-ministro Kallas

A Estônia não será capaz de lidar com um possível novo afluxo de refugiados da Ucrânia e espera que outros países da UE, como a Finlândia, os acomodem, disse a primeira-ministra Kaja Kallas. Tallinn já tem um acordo provisório com Helsinque sobre o assunto, afirmou ela na terça-feira em uma entrevista de rádio.

Kallas expressou orgulho pela generosidade demonstrada por sua nação para com os ucranianos desde o início do conflito com a Rússia, mas acrescentou: “tudo tem seu limite, e assim que não formos mais capazes de aceitar pessoas porque ficamos sem moradia e empregos, outros farão mais”.

“Conversamos com a Finlândia sobre o fato de não podermos mais ajudar refugiados da Ucrânia, e os finlandeses disseram que podem acomodar mais pessoas”, disse. acrescentou Kallas. Conseqüentemente, as autoridades estonianas dirão aos ucranianos que chegam que eles devem seguir para outras nações, incluindo a Finlândia.

Até agora, a Estônia não testemunhou um aumento no número de recém-chegados, apesar do agravamento da situação na Ucrânia, informou o primeiro-ministro. O governo está fornecendo ajuda a Kiev “para criar condições de vida lá, para que as pessoas não saíssem”, ela disse.













Algumas autoridades da Estônia já expressaram preocupação sobre a possibilidade de outra onda de refugiados ucranianos. O ministro das Relações Exteriores, Urmas Reinsalu, pediu o estabelecimento de controles de fronteira dentro da Zona Schengen para que o governo possa entender melhor quantos ucranianos permanecem na Estônia, em vez de transitar para outras nações.

“Mais de 100.000 cidadãos ucranianos entraram na Ucrânia e precisamos saber exatamente onde estão essas pessoas e verificar as chegadas e partidas”, ele disse em outubro.

Segundo o ministro, cerca de 20.000 ucranianos, que declararam a intenção de permanecer na Estônia, nunca receberam o status de refugiado, “e não sabemos se essas 50.000 ou mais pessoas… estão aqui ou foram embora.”

O ministro do Interior, Lauri Laanemets, criticou a ideia de Reinsalu, citando o custo e a mão de obra necessária para implementá-la.