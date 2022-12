China anuncia grandes mudanças nas restrições da Covid – CMIO

Pequim abandonou medidas controversas que viram blocos residenciais inteiros fechados por semanas

O governo da China revelou novas políticas da Covid e aliviou algumas das restrições mais controversas. A decisão veio logo após uma série de protestos em massa em todo o país na semana passada, quando os manifestantes exigiam o fim dos bloqueios e quarentenas.

Na quarta-feira, a Comissão Nacional de Saúde da China emitiu novas diretrizes, segundo as quais: “pessoas infectadas assintomáticas e casos leves” agora se isolará em casa por uma semana, em vez de centros especiais de quarentena. Além disso, as autoridades se comprometeram a “reduzir ainda mais o escopo do teste de ácido nucleico e reduzir a frequência do teste.”

“Protegeremos a segurança e a saúde das pessoas ao máximo [extent] e reduzir ao mínimo o impacto sobre o desenvolvimento social e econômico,” disse a declaração do Mecanismo de Prevenção e Controle do Conselho Estadual.

Além disso, a nova abordagem exige que as autoridades de saúde designem áreas de alto risco em nível de prédio, em contraste marcante com a prática anterior de isolar áreas residenciais inteiras, às vezes por semanas.













A exigência de ter um resultado negativo no teste de PCR para entrar em transportes públicos ou locais também foi suspensa, exceto para aqueles que desejam visitar hospitais, escolas e lares de idosos.

Escolas sem casos de Covid-19 poderão retomar as aulas normalmente, com previsão de abertura de supermercados, cafés, academias e bibliotecas.

De acordo com o South China Morning Post, as autoridades de várias cidades importantes, como Pequim e Guangzhou, haviam, de fato, implementado algumas das novas medidas em nível local antes do anúncio de quarta-feira.

A medida segue protestos em massa contra as restrições do Covid-19, que originalmente explodiram na região oeste de Xinjiang no final de novembro. Moradores foram às ruas de Urumqi depois que dez pessoas foram mortas em um incêndio em um prédio de apartamentos. Os manifestantes alegaram que as restrições de bloqueio, incluindo bloqueios de estradas perto de edifícios residenciais, prejudicaram seriamente o trabalho dos bombeiros. Funcionários negaram que houvesse qualquer ligação.

As manifestações logo se espalharam por outras cidades, com pessoas exigindo o fim das políticas de Covid-0. Manifestantes entraram em confronto com a polícia em Guangzhou e Xangai e várias prisões foram feitas – algo inédito na China continental na última década.