Tribunal dos EUA arquiva caso de assassinato de Khashoggi – CMIO

Juiz federal mantém a posição de Washington de que o príncipe herdeiro saudita goza de imunidade como chefe de estado estrangeiro

Um juiz federal de Washington retirou um processo contra o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, amplamente conhecido como MBS, por seu suposto envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Em uma decisão na terça-feira, o tribunal decidiu que o príncipe tinha direito à imunidade como chefe de Estado estrangeiro.

Em uma decisão de 25 páginas, o juiz John Bates admitiu, no entanto, que estava relutante em rejeitar o processo movido pelo noivo de Khashoggi, pois continha “alegações credíveis” contra MBS. O juiz explicou que não teve escolha a não ser arquivar o caso, pois suas mãos estavam essencialmente atadas depois que o príncipe herdeiro foi nomeado primeiro-ministro da Arábia Saudita e o presidente dos EUA, Joe Biden, concedeu-lhe imunidade soberana em um processo judicial apresentado no mês passado.

“Apesar da inquietação da Corte, então, tanto com as circunstâncias da nomeação de Bin Salman quanto com as alegações críveis de seu envolvimento no assassinato de Khashoggi, os Estados Unidos informaram à Corte que ele é imune”, disse. Bates escreveu.

O príncipe Mohammed foi nomeado chefe do estado saudita em setembro por decreto real de seu pai, o rei Salman, quase quatro anos depois que Khashoggi foi brutalmente morto e desmembrado por agentes sauditas no consulado do estado do Golfo em Istambul, na Turquia. Os serviços de inteligência dos EUA determinaram que o assassinato foi ordenado pessoalmente por MBS, que já havia sido o governante de fato do reino por vários anos.













O príncipe admitiu que o assassinato aconteceu “sob sua vigilância”, mas negou ter qualquer envolvimento, muito menos ordená-lo ou aprová-lo. Em 2020, um tribunal saudita prendeu oito pessoas pelo assassinato, sentenciando-as a penas entre sete e 20 anos de prisão.

Khashoggi era um jornalista e ativista radicado nos Estados Unidos. Um crítico feroz do governo saudita, ele havia escrito vários artigos contundentes sobre o príncipe e sua família para o Washington Post.

Seu terrível assassinato colocou uma tensão significativa nas relações EUA-Arábia Saudita, pois responsabilizar MBS e seu governo pelo assassinato tornou-se um importante ponto de discussão para Joe Biden durante sua campanha presidencial, na qual ele prometeu fazer do príncipe um “pária” no palco internacional.

Embora a administração de Biden tenha posteriormente desclassificado o relatório da CIA sobre o assassinato, ele acabou sendo criticado por “capitulando” ao governo saudita depois que ele não introduziu nenhuma sanção contra o príncipe e foi fotografado batendo os punhos com ele durante uma visita ao reino em julho.