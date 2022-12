A Semana do Tubarão não é diversificada o suficiente – estudo – CMIO

O popular programa Discovery apresenta mais comentaristas chamados ‘Mike’ do que mulheres, e mais de 90% são brancos

A ‘Semana do Tubarão’ do Discovery Channel, uma iniciativa de 34 anos que mostra o predador marinho e as pessoas que o estudam, é predominantemente branca, de acordo com um grupo de pesquisadores. Eles publicaram suas conclusões na Public Library of Science no mês passado – e não estão falando sobre os tubarões.

A programação não apenas apresentava muito mais especialistas e comentaristas do sexo masculino (78%) do que do sexo feminino – já uma bandeira vermelha em um campo que atualmente consiste em mais de 50% de mulheres – como na verdade incluía mais homens chamados “Mike” do que as mulheres, descobriram os pesquisadores. Mais de 90% dos 229 especialistas que apareceram nos episódios que assistiram eram brancos.

“Quando há centenas de pessoas de cor interessadas que trabalham neste campo, [and] quando meu campo é mais da metade de mulheres, talvez não seja mais um acidente que eles estejam apresentando apenas homens brancos”, disse o conservacionista da Universidade do Arizona e coautor do estudo, David Shiffman, ao Washington Post na segunda-feira.













Outro estudo de diversidade co-autor de Shiffman descobriu que, enquanto mais da metade dos membros da American Elasmobranch Society, um grupo acadêmico dedicado ao estudo de tubarões e outros peixes, eram mulheres, mais de 70% de suas posições de liderança eram ocupadas por homens. .

Não apenas aqueles que estudam os tubarões são mal representados na tela, descobriu o estudo, mas os próprios tubarões foram retratados negativamente. “A Shark Week provavelmente está contribuindo para a percepção pública coletiva de que os tubarões são ruins”, reclamaram os pesquisadores, reconhecendo que “mensagens limitadas de conservação aparecem em 53% dos episódios analisados.” e que um estudo anterior descobriu que os espectadores da Shark Week eram mais preocupados com a conservação do que as pessoas que não assistiam à programação.

Os pesquisadores também lamentaram que os tubarões apresentados não fossem suficientemente diversos, observando que o Discovery se concentra nas três espécies de tubarão mais associadas a ataques de tubarão (referindo-se notavelmente a “o tubarão branco Carcharodon carcharias” no lugar de seu apelido mais conhecido, o “Grande tubarão branco”) e não os mais ameaçados de extinção.

A Discovery se recusou a comentar uma versão anterior do estudo publicada em 2021, apontando que “[had] ainda não passou por nenhuma aprovação científica.” A co-autora do estudo, Lisa Whitenack, afirma que, desde então, passou por uma revisão científica.