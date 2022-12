Estudo revela laços de mídia global de George Soros – CMIO

Um grupo de vigilância descobriu que o bilionário tem conexões financeiras com pelo menos 253 veículos de notícias em todo o mundo

O bilionário George Soros tem laços financeiros com pelo menos 253 organizações de mídia em todo o mundo, ajudando-o a moldar a opinião pública e a se isolar das críticas, descobriu um novo estudo de um grupo conservador de vigilância dos EUA.

O homem de 92 anos, o maior doador dos Estados Unidos para candidatos políticos democratas e causas esquerdistas, construiu conexões com meios de comunicação e organizações de mídia ativistas, financiando-os por meio de seus grupos sem fins lucrativos, informou o Media Research Center (MRC) na terça-feira. . Os destinatários do dinheiro de Soros alcançam leitores, telespectadores e ouvintes em praticamente todos os cantos do mundo e em muitos idiomas.

“Soros certa vez disse ao New York Times que estava trabalhando para dobrar o arco da história na direção certa”, disse o MRC. “Ele quer dizer isso.”

A compra de conexões com organizações de mídia ajudou o bilionário húngaro a avançar em sua “sociedade aberta” agenda promovendo o aborto, a economia marxista, o antiamericanismo, o corte de fundos da polícia, o extremismo ambiental e “Fanatismo LGBT”, o MRC alegou. “Sua influência na mídia global é enorme… Esses grupos exercem um poder enorme sobre as informações na política internacional.”

Entre os grupos está o NPR, que também recebe financiamento dos contribuintes americanos. A agência recebeu US$ 600.000 das fundações de Soros em 2016, disse o MRC. Outro é o Project Syndicate, cujos comentários-opiniões foram republicados mais de 20.000 vezes em 156 países e 66 idiomas apenas em 2021.

Os grupos de Soros também doaram pelo menos US$ 492.000 para financiar a Rede Internacional de Verificação de Fatos do Poynter Institute. “A rede trabalha com 100 das chamadas organizações de verificação de fatos em todo o mundo, distinguindo-se como um Ministério da Verdade de fato”, disse o MRC. Os verificadores de fatos trabalham com o Facebook e outras plataformas de mídia social para restringir o discurso sobre questões como Covid-19 e transgenerismo.

“Muitos dos meios de comunicação que Soros ajuda a financiar são usados ​​por Big Tech e outros jornalistas como fontes de informação, enquanto outros simplesmente ecoam pontos de discussão de esquerda”, observou o centro de pesquisa.

A principal organização sem fins lucrativos de Soros, a Open Society Foundation, doou pelo menos US$ 1,25 milhão ao Marshall Project, um grupo antipolícia que lista veículos como o New York Times, NBC News, a revista Time e a Associated Press como “parceiros de publicação” em seu relatório anual.