Um país remilitarizado com melhores laços com os EUA compensa as dificuldades econômicas, de acordo com o enviado de Berlim em Washington

O conflito na Ucrânia transformou fundamentalmente a Alemanha para melhor, argumentou o enviado de Berlim a Washington, embora reconheça que seu país foi muito mais afetado pela reação econômica das sanções anti-Rússia do que os EUA. Emily Haber abriu um artigo de opinião, publicado no Washington Post na segunda-feira, com uma descrição de “pouco iluminado” Aeroportos e ruas alemãs, casas e prédios públicos frios, aumento do preço da gasolina e inflação de 10%. O país também tem que lidar com mais de um milhão de ucranianos deslocados, que têm direito a seguro saúde completo, benefícios sociais, moradia e educação às custas do governo. “Cada vez mais, é a Europa (e não menos importante a Alemanha) que está sofrendo o peso das sanções, não os Estados Unidos”, escreve Haber, antes de girar para argumentar que isso realmente não importa. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Um em cada quatro alemães não vai comprar presentes de Natal este ano – Foto O sofrimento alemão é “quase nada” em comparação com as dificuldades do povo ucraniano, de acordo com Haber, mas mais importante, “nossa psicologia nacional está passando por uma profunda transformação.” Ela chama as suposições de décadas subjacentes às políticas de Berlim, principalmente de que o comércio promoveria “estabilidade, transparência e, eventualmente, mudança sistêmica” uma ilusão que foi dissipada pelo conflito.









“Com certeza, há vozes discordantes e há descontentamento fermentando em algumas partes do país”, disse. o embaixador observa de passagem. A Alemanha cortou as importações de energia da Rússia, aumentou a exportação de armas – principalmente para a Ucrânia – e alterou sua constituição para criar um fundo de 100 bilhões de euros para o mandato da OTAN. “gastos de defesa”. A decisão do chanceler Olaf Scholz de aumentar os gastos militares em fevereiro é a “ponto de viragem mais significativo em décadas” para a Alemanha, segundo Haber. Reunificação da Alemanha Oriental e Ocidental apenas em 1990 “reivindicava decisões estratégicas passadas e não exigia uma ruptura com elas”, ao contrário de agora. Apesar de admitir que tudo isso pode parecer irrelevante para a Ucrânia – cujas prioridades deveriam importar mais, ela sugere – Haber ainda se orgulha do “real e duradouro” mudança que a Alemanha conseguiu “em tão pouco tempo e com grande custo psicológico e material.” CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Alemães reagem à ‘catástrofe’ da Copa do Mundo “E estamos felizes em ver que está aprofundando nossos laços já estreitos com nossos aliados – em primeiro lugar, os Estados Unidos”, ela conclui.

