País do Oriente Médio possui o passaporte mais poderoso do mundo – CMIO

Os Emirados Árabes Unidos subiram ao topo do ranking de acesso sem restrições a países ao redor do mundo

Cidadãos dos Emirados Árabes Unidos agora possuem o passaporte mais poderoso do mundo, desfrutando de fácil acesso a quase 9% dos países do mundo, de acordo com o último ranking do Passport Index da empresa de consultoria financeira canadense Arton Capital.

O documento emitido pelos Emirados Árabes Unidos ultrapassou os da Alemanha, Suécia e Luxemburgo para reivindicar o primeiro lugar, informou Arton na quarta-feira. Detentores de um passaporte da federação de sheiks no Golfo Pérsico têm acesso sem visto a 121 países e podem obter um visto na chegada em 59 outros estados, dando-lhes uma pontuação combinada de mobilidade de 180, acima dos 160 de um ano atrás, de acordo com para Arton, com sede em Montreal.

Os Emirados, ricos em petróleo, que incluem Dubai e Abu Dhabi, anteriormente classificados como a principal nação do Oriente Médio no Índice de Passaportes. É também o lar da maioria das sedes corporativas multinacionais da região.

Os Emirados Árabes Unidos firmaram vários acordos comerciais e diplomáticos importantes nos últimos anos, incluindo a normalização das relações com Israel em 2020. Atraíram milhares de expatriados por meio de um novo programa de vistos para trabalhadores remotos lançado no ano passado.













As nações europeias ocuparam 10 das 11 primeiras posições no ranking do Passport Index, com apenas os Emirados Árabes Unidos ficando à frente delas. A Alemanha e outros estados da UE têm acesso sem visto a mais países, mas os Emirados Árabes Unidos os superam quando se trata de elegibilidade para emissão de visto na chegada.

Portadores de passaporte alemão, por exemplo, têm acesso sem visto a 127 estados e visto na chegada em 46 países, para uma pontuação combinada de mobilidade de 173. Suécia, Finlândia, Luxemburgo, Espanha, França, Itália, Holanda, Áustria e Suíça também possuem pontuações de mobilidade de 173.

O passaporte sul-coreano é o mais poderoso da Ásia, com acesso sem visto a 120 países e visto na chegada em 53 outros. Os EUA ocupam a 19ª posição no índice, com acesso sem visto a 116 países e visto na chegada em 56. O Afeganistão ocupa o último lugar, com uma pontuação de mobilidade de apenas 38.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Petróleo em declínio – Emirados Árabes Unidos

A pontuação de mobilidade da Rússia de 123 classifica-se em 87º lugar no Índice de Passaporte, com acesso sem visto a 78 países e visto na chegada em 45. A pontuação de mobilidade de Moscou aumentou 22% no ano passado e está em seu nível mais alto em pelo menos sete anos, de acordo com Arton Capital.