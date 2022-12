Cidade do Reino Unido defende nova política de ‘bloqueio climático’ – CMIO

Um programa de ‘filtro de tráfego’ que multa os residentes por viajarem para fora de seus bairros com muita frequência está levantando as sobrancelhas

A cidade de Oxford adotou o conceito de limitar as viagens pessoais dos cidadãos para combater a mudança climática, uma ideia que já foi descartada como uma teoria da conspiração.

O chamado sistema de ‘filtro de tráfego’ do Conselho do Condado de Oxfordshire, adotado na semana passada, se tornou viral, denunciado como o primeiro passo em direção a “bloqueios climáticos” por céticos do clima e ativistas das liberdades civis.

A cidade será dividida em seis “bairros de 15 minutos”, contendo todas as necessidades locais, com os moradores obrigados a registrar seus carros para que suas idas e vindas possam ser rastreadas por uma rede de câmeras. Eles têm permissão de movimento ilimitado em seu próprio bairro, mas, para passar pelos filtros, devem solicitar uma permissão.

Mesmo assim, eles só têm acesso a outros bairros em média dois dias por semana. Aqueles que excederem sua cota de viagem serão multados.













Milhares de residentes expressaram preocupação com o projeto, que já havia sido rejeitado com um nome diferente – incluindo 1.800 que assinaram uma única petição por temer que isso realmente aumentasse o congestionamento. No entanto, o diretor de campanha da Oxfordshire Liveable Streets, Zuhura Plummer, afirmou que a iniciativa “salvar vidas e tornar nossa cidade mais agradável agora e para as gerações futuras”, citando um “análise oficial” que projetou 35% menos tráfego, 9% menos acidentes de trânsito, 15% menos tempo de ônibus e 91% menos poluição do ar.

A cidade também se beneficiará financeiramente, com qualquer motorista pego passando por um filtro sem isenção ou permissão sendo cobrado uma multa de £ 70 (pouco mais de US $ 85) por violação. Os planejadores esperam que a cidade possa ganhar até £ 1,1 milhão por ano com multas.

Os céticos do clima tentaram alertar sobre a medida desde sua aprovação, descrevendo-a como o primeiro passo em direção ao tipo de “bloqueios climáticos” Meios de comunicação como o The Guardian alertaram sobre o auge da pandemia.

A professora de economia Mariana Mazzucato delineou um futuro sombrio em que as pessoas seriam obrigadas a se submeter a “bloqueios climáticos” durante parte do ano, proibida de usar veículos pessoais e consumir carne vermelha, enquanto as empresas de combustíveis fósseis seriam proibidas de perfurar – tudo em nome de evitar o aquecimento global catastrófico.

Quando o ensaio foi recebido com ampla reação pública, as menções à frase ‘bloqueio climático’ foram prontamente eliminadas das manchetes, e a própria noção de um bloqueio climático ordenado pelo governo foi declarada uma teoria da conspiração.