Países ocidentais devem retomar voos na Rússia para reduzir 'caos' no espaço aéreo europeu, diz IATA

“Devemos reabrir o espaço aéreo russo para torná-lo acessível a todas as companhias aéreas, a fim de percorrer pelos voos tradicionais da Sibéria, para que a Europa possa acessar a Ásia de maneira mais eficiente”, afirmou.

Além disso, o diretor observou que a China pode aliviar suas restrições de voo relacionadas à COVID-19 em 2023, o que favoreceria as companhias aéreas chinesas sobre os concorrentes europeus, incluindo a British Airways, que está sofrendo com os atrasos devido ao fechamento do espaço aéreo russo.