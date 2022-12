China repreende Reino Unido por não cumprir ‘obrigação internacional’ – CMIO

Pequim pediu que as autoridades britânicas revertam uma decisão que está bloqueando a construção de uma enorme nova embaixada em Londres

O Ministério das Relações Exteriores da China acusou as autoridades britânicas de se esquivar de suas obrigações diplomáticas ao bloquear o plano de Pequim de construir uma enorme nova embaixada perto da Tower Bridge, em Londres.

“Deve-se destacar que os países anfitriões têm a obrigação internacional de facilitar e apoiar a construção de instalações de missões diplomáticas”, um porta-voz do ministério disse na quarta-feira em um comunicado. “O lado chinês insta o lado do Reino Unido a cumprir sua obrigação relevante.”

Em questão está a decisão unânime da semana passada do conselho de Tower Hamlets de recusar a permissão para a China construir um “super embaixada” no local da antiga Casa da Moeda Real. O governo chinês supostamente comprou o terreno de 700.000 pés quadrados por £ 255 milhões em 2018 e planeja construir uma nova embaixada que seria 10 vezes o tamanho de suas instalações atuais perto de Paddington.













“Para melhorar as condições de trabalho e de vida do pessoal diplomático da embaixada chinesa no Reino Unido, o lado chinês comprou as novas instalações da embaixada no bairro londrino de Tower Hamlets”, disse. disse o Ministério das Relações Exteriores. “Isso foi conduzido de acordo com as normas internacionais e recebeu o consentimento do lado do Reino Unido. O pedido de planejamento para as novas instalações da embaixada foi realizado com base nas leis e regulamentos locais, que incluem análises técnicas completas sobre segurança e outras questões.”

O conselho local rejeitou o plano, apesar de uma recomendação de aprovação de conselheiros, pelo menos em parte por questões de segurança. A decisão também veio na mesma semana em que o primeiro-ministro Rishi Sunak disse que o “era dourada” das relações Reino Unido-China havia terminado, bem como em um momento em que Pequim foi assolada por sua pior agitação civil desde os protestos de 1989 na Praça da Paz Celestial.

O legislador britânico Iain Duncan Smith acusou as autoridades chinesas de ignorar o “processo de planejamento democrático” e disse que a administração de Sunak não pode simplesmente descartar a rejeição do conselho ao plano da embaixada. “Pessoalmente, espero que a recusa seja mantida. Smith disse ao The Telegraph. “A coisa está errada de muitas maneiras. É um risco de segurança e fica a uma curta distância de Whitehall.

No entanto, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, e o secretário de habitação do Reino Unido, Michael Gove, têm o poder de intervir no caso. Tal movimento desencadearia um inquérito público, que poderia se arrastar por mais de um ano.