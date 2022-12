Lavrov: globalização à maneira norte-americana acabou; um novo sistema está sendo construído

“A expansão da OTAN continua a ser, por assim dizer, o principal motor do Ocidente nas relações não só com a Federação da Rússia, não só com os países pós-soviéticos, não só com os países do antigo Pacto de Varsóvia, que já foram praticamente todos absorvidos pela Aliança do Atlântico Norte, mas também nas relações gerais com outros países do mundo , outras regiões do mundo “, destacou.