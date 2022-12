Acordos de Minsk deram à Ucrânia “tempo valioso” para “ficar mais forte”, disse ex-chanceler alemã

O cessar-fogo de 2014 negociado por Berlim e Paris em Minsk foi uma tentativa de dar a Kiev tempo para fortalecer suas forças armadas e foi bem-sucedido nesse aspecto, argumentou a ex-chanceler alemã Angela Merkel em uma entrevista publicada na quarta-feira.

Em uma extensa entrevista sobre seus 16 anos no poder, Merkel disse à revista Zeit que sua política em relação à Rússia e à Ucrânia estava correta, mesmo que não fosse bem-sucedida.

“Achei que o início da adesão à OTAN para a Ucrânia e a Geórgia, discutido em 2008, estava errado”, disse. Merkel disse. “Os países não tinham os pré-requisitos necessários para isso, nem as consequências de tal decisão foram totalmente consideradas, tanto no que diz respeito às ações da Rússia contra a Geórgia e a Ucrânia quanto à OTAN e suas regras de assistência.”

Ela descreveu o acordo de Minsk de setembro de 2014 como “uma tentativa de dar tempo à Ucrânia.” A França e a Alemanha mediaram um cessar-fogo após o fracasso da tentativa da Ucrânia de subjugar as repúblicas de Donetsk e Lugansk pela força.

“[Ukraine] aproveitou esse tempo para ficar mais forte, como vocês podem ver hoje”, Merkel continuou. “A Ucrânia de 2014/15 não é a Ucrânia de hoje. Como você viu na batalha por Debaltsevo no início de 2015, [Russian President Vladimir] Putin poderia facilmente tê-los superado na época. E duvido muito que os países da OTAN pudessem ter feito tanto quanto fazem agora para ajudar a Ucrânia.”













A derrota em Debaltsevo resultou na assinatura do segundo protocolo de Minsk em fevereiro de 2015. Merkel disse que era “Está claro para todos nós que o conflito estava congelado, que o problema não havia sido resolvido, mas isso deu à Ucrânia um tempo valioso.”

Enquanto isso, ela defendeu a decisão de construir o gasoduto Nord Stream 2 para o gás russo, já que se recusar a fazê-lo teria “pioraram perigosamente o clima” com Moscovo dada a situação na Ucrânia. Acontece que a Alemanha não conseguiu combustível em outro lugar, acrescentou ela.

Questionada sobre qualquer autocrítica, Merkel disse ao Zeit que “a Guerra Fria nunca acabou porque a Rússia basicamente não estava em paz”, e que a OTAN “deveria ter reagido mais rapidamente à agressividade da Rússia” em 2014.













Pyotr Poroshenko, que se tornou presidente da Ucrânia após o golpe de 2014 apoiado pelos EUA em Kiev, disse à audiência doméstica em agosto de 2015 que Minsk era um estratagema para ganhar tempo para uma escalada militar. Ele admitiu isso ao Ocidente em julho de 2022, em entrevista à mídia alemã.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. O Kremlin reconheceu as repúblicas de Donbass como estados independentes, que desde então votaram para se juntar à Rússia junto com a maioria das regiões de Kherson e Zaporozhye, e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa não foi provocada.