Presidente latino-americano afastado do cargo — CMIO

O presidente peruano Pedro Castillo foi cassado pelo Congresso que tentou dissolver

O Congresso do Peru impeachment e destituiu o presidente Pedro Castillo do cargo depois que ele tentou fechar temporariamente o poder legislativo do governo e convocar novas eleições.

Os legisladores avançaram com seu julgamento de impeachment na quarta-feira, ignorando o decreto de Castillo de suspender o corpo, e votaram esmagadoramente (101-6) para derrubá-lo. O Congresso então empossou a vice-presidente Dina Boluarte para substituir Castillo, tornando-a a primeira mulher presidente do Peru.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram Castillo sob custódia da polícia, sem restrições em uma delegacia de polícia de Lima, embora as autoridades não tenham esclarecido se ele está detido. As Forças Armadas e a Polícia Nacional do Peru emitiram um comunicado conjunto declaração na quarta-feira, rejeitando sua tentativa de substituir o Congresso controlado pela oposição por um “governo de emergência excepcional”. Os legisladores já haviam tentado duas vezes o impeachment desde que ele assumiu o cargo em julho de 2021.

Lima Peru – Pedro Castillo detenido, junto a ele se reencontra o ex-ministro Aníbal Torres. Hasta allí llego la Fiscal General del Perú, Patricia Benavides, quien habría iniciado ações legais contra el mandatario tras el autogolpe al congreso pic.twitter.com/e5A9bAbA5p — Tecnologia MAF (@TechnologyMaf) 7 de dezembro de 2022

“Houve uma tentativa de golpe que não encontrou eco nas instituições, nem nas ruas”, disse Boluarte, uma advogada de 60 anos que foi empossada como presidente até 2026. Ela pediu uma trégua política enquanto forma um novo gabinete com representação de vários partidos. “O que eu peço é um espaço, um tempo para resgatar o país.”

Antes da expulsão de Castillo pelos legisladores, a embaixadora dos EUA no Peru, Lisa Kenna, pediu ao presidente que revertesse sua decisão de fechar o Congresso. “Incentivamos o público peruano a manter a calma durante esse período de incerteza”, disse. ela disse. “Os Estados Unidos rejeitam categoricamente qualquer ato extraconstitucional do presidente Castillo para impedir que o Congresso cumpra seu mandato.”













Castillo se tornou o último de uma série de líderes peruanos a serem acusados ​​de corrupção. Os promotores apresentaram uma queixa constitucional contra ele em outubro, alegando que ele liderou um “organização criminosa” que aceitavam subornos para contratos com o governo e bloqueio de investigações. O Congresso exigiu na semana passada que ele respondesse às acusações e o acusou de “incapacidade moral”.

O ex-professor negou as acusações e disse que adversários políticos estavam tentando subverter a vontade dos eleitores que o elegeram.