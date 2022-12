Ministro da Defesa sul-coreano destaca necessidade de definir Coreia do Norte como 'inimiga'

Como argumento, o ministro mencionou uma série de lançamentos de mísseis conduzidos por Pyongyang neste ano, incluindo o lançamento do míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) Hwasong-17 e violações “deliberadas” do acordo militar intercoreano de 19 de setembro de 2018 para redução da tensão e abstenção de todas as ações provocativas nas zonas-tampão na fronteira entre as duas Coreias.