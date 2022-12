Maioria dos canadenses temem lutar para alimentar as famílias – CMIO

Cerca de 42% dos entrevistados também estão preocupados em perder seus empregos se a economia não melhorar

Os canadenses estão cada vez mais preocupados com a inflação historicamente alta e uma possível recessão, com mais da metade dos adultos agora temendo não conseguir colocar comida na mesa para suas famílias, mostrou uma nova pesquisa.

Uma pesquisa realizada no mês passado pela Ipsos for Global News e divulgada na quarta-feira constatou que 53% dos canadenses estão preocupados com a possibilidade de conseguir comprar comida, nove pontos percentuais a mais do que apenas um mês atrás. A preocupação com a economia também está aumentando, com 86% dos entrevistados dizendo que estão preocupados com uma recessão que atingirá o Canadá no próximo ano, contra 83% em outubro.

“Estamos vendo mudanças bastante notáveis ​​e significativas em um período tão curto de tempo,” disse o vice-presidente sênior de Assuntos Públicos da Ipsos, Sean Simpson. “Os canadenses claramente aumentaram a ansiedade sobre o potencial de uma recessão, sobre as taxas de juros, sobre a inflação alta e, como resultado, estamos vendo mudanças dramáticas.”













A taxa de inflação do Canadá subiu para uma alta de 39 anos de 8,1% em junho e permaneceu excepcionalmente alta, em torno de 7%, desde então. Ainda no primeiro trimestre do ano passado, os preços ao consumidor estavam subindo a taxas anuais de 1% a 2,2%. Antes de 2022, a inflação canadense estava abaixo de 5% por mais de 30 anos.

Quase metade dos canadenses (48%) está preocupada em gastar mais do que pode pagar nas festas de fim de ano, um aumento de 15 pontos no mês passado, enquanto 52% temem não poder comprar presentes para seus entes queridos, a pesquisa mostrou. Os temores também estão aumentando acentuadamente sobre a perda de empregos e os preços dos combustíveis. A Ipsos disse que 61% dos entrevistados estão preocupados com a possibilidade de não conseguir pagar pela gasolina e 42% temem perder seus empregos se a economia não melhorar.