UE leva China ao painel de julgamento da OMC por disputas comerciais e bloqueio contra Lituânia

Após não conseguir resolver bilateralmente duas disputas comerciais, adisse nesta quarta-feira (7)na Organização Mundial do Comércio (OMC) afim de resolver o impasse das disputas com a China, segundo a Reuters.

Os dois casos dizem respeito a supostas restrições chinesas aos direitos das empresas da UE de usar tribunais estrangeiros para proteger suas patentes de alta tecnologia e ao comércio com a Lituânia, país-membro do bloco europeu.

De acordo com a comissão, que é o braço executivo do bloco, os dois conjuntos de medidas chinesas foram altamente prejudiciais para as empresas europeias, com as determinações contra a Lituânia interrompendo o comércio intra-UE e as cadeias de suprimentos.