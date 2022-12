Na Grã-Bretanha, revelou o custo de reabastecer o arsenal depois de ajudar a Ucrânia

“O governo anunciou um acordo de £ 229 milhões com o complexo militar-industrial Saab para a compra de sistemas antitanque NLAW fabricados na Suécia”, disse o colunista George Grylls.

Segundo fontes do Ministério da Defesa britânico, a Ucrânia recebeu do Reino Unido cerca de 7.000 sistemas antitanque, o que representa quase metade dos estoques do exército britânico.