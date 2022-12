Putin alerta para aumento de ameaça de uma guerra nuclear (VÍDEO)

“Não estamos loucos, estamos cientes do que são as armas nucleares […] não vamos brandi-las como uma navalha, correndo por todo o mundo , mas, certamente, baseamo-nos no fato de que [esse armamento] existe, que é naturalmente um fator dissuasor.”

Mesmo assim, ressaltou o mandatário, a Rússia está considerando as armas de destruição em massa exclusivamente como um meio de proteção: “No entanto, temos a estratégia de uso de meios defensivos, e as armas de destruição em massa, armas nucleares, nós a consideramos justamente uma proteção, e ela [a estratégia] está construída em torno do chamado ataque de resposta – isto é, quando somos atacados, nós respondemos”.

“Em particular, vemos que a doutrina dos direitos humanos está sendo usada para destruir a soberania do Estado, para justificar o domínio político, financeiro, econômico e ideológico ocidental“, disse o presidente durante um encontro com os membros do Conselho de Direitos Humanos na Rússia.