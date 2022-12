Alemanha diz que Ucrânia pode atacar dentro da Rússia – CMIO

Kiev não é obrigada a limitar o conflito ao seu próprio território, diz governo de Berlim

Enquanto os EUA se distanciam do ataque de drones da Ucrânia em duas bases aéreas a centenas de quilômetros dentro da Rússia, o porta-voz do governo alemão disse na quarta-feira que Kiev não precisa limitar seu esforço de guerra ao território ucraniano.

“A Ucrânia tem direito à legítima defesa de acordo com o Artigo 51 da Carta da ONU”, Steffen Hebestreit disse aos jornalistas, quando solicitado a comentar sobre relatos de explosões nos aeródromos russos. “A Ucrânia não é obrigada a limitar os esforços de defesa ao seu próprio território.”

Duas bases de bombardeiros estratégicos nas regiões de Ryazan e Saratov foram atacadas por drones na manhã de segunda-feira, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Três militares morreram e vários outros ficaram feridos, enquanto dois aviões sofreram danos menores. O ataque não interrompeu o ataque planejado contra a logística militar ucraniana no final do dia.

O ataque ocorreu no mesmo dia das revelações de que os EUA haviam modificado os lançadores de foguetes HIMARS para que a Ucrânia não pudesse usá-los para mísseis de longo alcance, supostamente porque a Casa Branca queria evitar uma escalada com o Kremlin.













O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse a repórteres na terça-feira que Washington “nem encorajou nem permitiu que os ucranianos atacassem dentro da Rússia”, mas, em vez disso, forneceu-lhes “o equipamento que eles precisam para se defender.”

Moscou alertou repetidamente os EUA e a OTAN de que o fornecimento de armas pesadas à Ucrânia corre o risco de cruzar os limites da Rússia. “linhas vermelhas,” e envolvendo-os diretamente no conflito. Washington e seus aliados insistem que não fazem parte das hostilidades, mas continuam armando Kiev.

O chanceler alemão Olaf Scholz prometeu investir muito mais em suas forças armadas, para que Berlim possa se tornar “o garante da segurança europeia que os nossos aliados esperam que sejamos, um construtor de pontes dentro da União Europeia.” No entanto, a mídia alemã notou que levará até 2026 para atingir a meta estabelecida pela OTAN de gastar 2% do PIB nas forças armadas.