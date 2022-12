Motivos de China ser mais atraente do que EUA para Arábia Saudita são apontados por especialistas

A visita do líder chinês à Arábia Saudita terá um impacto positivo no mercado global de energia, já que ambos os países estão diversificando o comércio sem a imposição de valores ocidentais à mesa.

Esta vai ser a primeira visita do líder asiático ao território saudita desde 2016, quando foram firmados 14 acordos de cooperação. Desta vez, a mídia espera que sejam firmados 20 acordos de mais de US$ 29 bilhões (R$ 151,5 bilhões), incluindo um acordo de cooperação estratégica e programas de longo prazo.

Maria Pakhomova, pesquisadora sênior do Centro de Pesquisa em Problemas Contemporâneos do Leste no Instituto de Estudos Orientais da Academia de Ciências da Rússia, afirmou que a visita chinesa visa estreitar as relações com os países do golfo Pérsico, um importante centro mundial.