A produção de gás natural na Rússia caiu 11,6% em novembro em comparação com o mesmo período do ano passado e totalizou 612,9 bilhões de metros cúbicos (bcm), informou o jornal Vedomosti no domingo, citando fontes do Ministério da Energia.

O declínio anunciado anteriormente pela gigante estatal de energia Gazprom teve um impacto negativo na dinâmica geral da produção. A empresa viu a extração de gás cair 19,4% em onze meses em relação ao ano anterior, para 376,9 bcm, informou a Gazprom em 1º de dezembro, atribuindo o declínio ao consumo cada vez menor na UE.

As entregas de dutos para a Europa, Türkiye e China caíram 44,5% para apenas 95,2 bcm no período relatado em comparação com o ano passado. A demanda de gás no mercado doméstico também enfraqueceu em 5,7%, escreveu a agência, citando a Gazprom.

Enquanto isso, apesar do declínio geral, outras empresas de energia russas, Rosneft e Novatek, aumentaram sua produção de gás natural.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT