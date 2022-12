Rússia e China se afastam ainda mais do dólar – CMIO

A transição para moedas nacionais em acordos mútuos está se acelerando, de acordo com o primeiro-ministro Mikhail Mishustin

A Rússia e a China estão cada vez mais mudando para suas moedas nacionais no comércio, com quase metade das transações dos dois países realizadas em rublos e yuans, revelou o primeiro-ministro Mikhail Mishustin.

A declaração foi feita durante uma videoconferência com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, na segunda-feira, com Mishustin expressando esperança de que o uso das moedas nacionais em vez do dólar americano e do euro cresça ainda mais.

“Esta transição… estará ganhando impulso ativamente. Este é o tipo de acordo que deve prevalecer. Essa é a lógica de uma política econômica e financeira soberana de um mundo multipolar,” ele disse.

Mishustin observou que, apesar das pressões externas e das condições econômicas desfavoráveis, o comércio entre os dois países registrou crescimento de dois dígitos e, nos primeiros dez meses do ano, o volume de negócios aumentou quase um terço e agora está próximo de US$ 150 bilhões.

“Isso já é maior do que os números do ano passado. No longo prazo, como concordaram os líderes dos dois países, chegaremos a US$ 200 bilhões ou mais”, afirmou.













Nos últimos anos, a Rússia e a China intensificaram o uso de moedas domésticas em acordos mútuos, em um esforço para se afastar do dólar e do euro.

Moscou tem seguido firmemente uma política de desdolarização no comércio exterior e aumentou o uso do yuan. Além da moeda chinesa aparecer com mais frequência em acordos comerciais, algumas empresas russas começaram a emitir títulos denominados em yuan, enquanto vários bancos estão oferecendo depósitos na moeda.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT