Projeto de energia Rússia-China atinge marco — CMIO

Uma seção importante do gasoduto da Rota Leste foi concluída, informa o Global Times

Um importante projeto de construção que faz parte do gasoduto da Rota Leste que fornece gás natural russo à China foi concluído no fim de semana, informou o jornal Global Times, citando a gigante de energia PipeChina.

O túnel agora concluído sob o rio Yangtze permitirá que o gás russo chegue a Xangai. Tendo levado 28 meses para ser construído, o túnel tem mais de 10 km de extensão e foi projetado com três gasodutos de 1,4 m de diâmetro cada, segundo o relatório. Espera-se que o gasoduto East Route seja concluído e operável até 2025.

A conclusão do túnel aproxima o gasoduto da operação plena, ajudando assim a garantir o fornecimento de energia da China em meio ao aumento dos preços globais, de acordo com Lin Boqiang, diretor do Centro de Pesquisa em Economia Energética da China na Universidade de Xiamen.













Ele explicou que “o projeto oferece um exemplo bem-sucedido de benefício mútuo e cooperação internacional e combina as vantagens dos recursos abundantes da Rússia com o vasto mercado da China.”

O gasoduto East Route foi parcialmente lançado em dezembro de 2019, tornando-se assim o primeiro gasoduto a fornecer gás russo à China. Inclui o oleoduto Power of Siberia de 3.000 km de extensão na Rússia e uma seção de 5.111 km de extensão na China.

O megaduto fornecerá à China 38 bilhões de metros cúbicos de gás natural russo anualmente a partir de 2024. Faz parte de um acordo de 30 anos de US$ 400 bilhões assinado entre a Gazprom da Rússia e a China National Petroleum Corporation em maio de 2014.

