Embarques de petróleo russos para a Europa estão diminuindo – Bloomberg – CMIO

As entregas de petróleo russo por via marítima para a Europa caíram mais de cinco vezes desde o início da operação militar de Moscou na Ucrânia, informou a Bloomberg na segunda-feira, citando dados de rastreamento de navios.

Segundo o relatório, os embarques caíram para uma média de 309 mil barris por dia nas quatro semanas até 5 de dezembro. Isso é menos de um quinto do volume nas quatro semanas até 25 de fevereiro, uma média de 1,58 milhão de barris por dia. As entregas na última semana até 25 de novembro caíram 34%.

Os analistas esperam que esses números caiam ainda mais depois que um embargo da UE e o teto de preço de US$ 60 da coalizão ocidental para os barris marítimos russos estão em pleno andamento. Ambas as medidas entraram em vigor na segunda-feira, mas têm um período de transição durante o qual algumas entregas ainda são possíveis.

Nos últimos meses, Moscou intensificou os esforços para redirecionar os suprimentos para outros lugares. Até agora, os embarques foram desviados principalmente para China, Índia e Türkiye, que emergiram como os maiores compradores de petróleo russo.

De acordo com dados de rastreamento de navios, o volume de petróleo em navios-tanque destinados aos três países, juntamente com aqueles que ainda não abasteceram seu porto de destino, mas normalmente acabam na Índia ou na China, ficou em média 2,45 milhões de barris por dia nas últimas quatro semanas. Isso é mais de três vezes o volume embarcado para lá nas quatro semanas imediatamente anteriores ao início do conflito na Ucrânia.













O volume total de exportação de petróleo bruto da Rússia aumentou em 94.000 barris por dia, para 2,99 milhões, na semana anterior ao início das novas restrições. 125.000 barris por dia. Não está claro, no entanto, se as próximas entregas ao país serão afetadas pela resposta da Rússia às sanções. Moscou alertou repetidamente que deixará de vender petróleo para países que apóiam o teto de preço e alertou na segunda-feira que pode até cortar a produção em retaliação.

A produção total de petróleo da Rússia cresceu 2,2%, para 488 milhões de toneladas, nos 11 meses entre janeiro e novembro de 2022, de acordo com o vice-primeiro-ministro Alexander Novak, que falou a repórteres na terça-feira.

