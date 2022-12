Índia defende compras de petróleo da Rússia – CMIO

Nova Delhi priorizará suas necessidades de energia assim como a UE, diz seu ministro das Relações Exteriores

A Índia tomará suas próprias decisões em relação às importações de petróleo da Rússia, disse o ministro das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, na segunda-feira. Ele questionou a justiça dos estados ocidentais colocando suas necessidades de energia em primeiro lugar, enquanto pede a seu país que faça o contrário.

“Eu entendo que há uma situação de conflito. Também entendo que a Europa tem um ponto de vista e que a Europa fará as escolhas que fizer, isso é um direito da Europa. Mas para a Europa fazer escolhas que priorizem suas necessidades energéticas e depois pedir à Índia para fazer outra coisa…” disse ele em uma coletiva de imprensa, sem terminar o pensamento, conforme citado pelo Hindustan Times.

O ministro também observou que as compras de petróleo russo pela UE são substancialmente maiores do que as da Índia.

“Deixe-me lembrar que hoje a Europa está comprando muito mais [Russian oil]…A UE, entre 24 de fevereiro e 17 de novembro, importou mais combustível fóssil da Rússia do que os próximos 10 países juntos. No que diz respeito à Índia, a importação de petróleo pela UE é cerca de seis vezes [higher] em comparação com [India],” Jaishankar afirmou.

Nova Délhi disse repetidamente que priorizará seus próprios interesses energéticos e se recusou a apoiar as sanções ocidentais contra a Rússia. A Índia também rejeitou o teto de preço do petróleo russo imposto pela UE, G7 e Austrália na segunda-feira.













Durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega russo, Sergey Lavrov, no mês passado, Jaishankar disse que a Índia continuaria comprando petróleo russo apesar das sanções.

“É nossa obrigação fundamental garantir que o consumidor indiano tenha o melhor acesso possível nas condições mais vantajosas ao comércio internacional [energy] mercados. A esse respeito, vimos que o relacionamento Índia-Rússia funcionou a nosso favor. Então, se funcionar a meu favor, eu continuaria assim”, Jaishankar afirmou na época.

A Índia tem aumentado constantemente as importações de petróleo russo nos últimos meses, aproveitando os descontos oferecidos por Moscou para atrair compradores. As importações atingiram um recorde em outubro, posicionando a Rússia como o maior fornecedor de petróleo da Índia, ultrapassando a Arábia Saudita e o Iraque.

