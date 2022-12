Facebook ameaça cancelar notícias — CMIO

A Meta Platforms diz que pode parar de fazer jornalismo se os legisladores dos EUA permitirem que os meios de comunicação negociem coletivamente

A empresa-mãe do Facebook ameaçou deixar de transmitir notícias na maior plataforma de mídia social do mundo se os legisladores dos EUA aprovarem um projeto de lei que poderia dar aos meios de comunicação mais influência na negociação de taxas de uso de seu conteúdo.

Membros do Congresso supostamente planejam adicionar a iniciativa de mídia – a Lei de Competição e Preservação de Jornalismo (JCPA) – a um projeto de lei anual de autorização de defesa obrigatório para ajudar a impulsioná-lo. A legislação tornaria mais fácil para os meios de comunicação negociar coletivamente uma parcela maior da receita dos anúncios publicados em seu conteúdo, um impulso que poderia ser especialmente significativo para jornais e emissoras locais.

“Se o Congresso aprovar um projeto de lei imprudente sobre jornalismo como parte da legislação de segurança nacional, seremos forçados a considerar a remoção total de notícias de nossa plataforma, em vez de nos submetermos a negociações mandatadas pelo governo que desconsideram injustamente qualquer valor que fornecemos aos meios de comunicação por meio do aumento do tráfego. e assinaturas”, O porta-voz da Meta, Andy Stone, disse na segunda-feira em um post no Twitter.

Stone argumentou que editores e emissoras colocam seu conteúdo no Facebook porque isso aumenta seus lucros. “Nenhuma empresa deve ser forçada a pagar por conteúdo que os usuários não querem ver e isso não é uma fonte significativa de receita. Simplificando: o governo criando uma entidade semelhante a um cartel que exige que uma empresa privada subsidie ​​outras entidades privadas é um precedente terrível para todas as empresas americanas”.

O JCPA tem apoio bipartidário na Câmara e no Senado, bem como oposição bipartidária. A News Media Alliance, um grupo comercial da indústria que fez lobby para o JCPA, chamou a ameaça da Meta de “antidemocrático e impróprio”. O grupo acrescentou que semelhante “ameaças foram tentadas antes de o governo australiano aprovar uma lei semelhante para compensar os meios de comunicação, sem sucesso e, finalmente, os editores de notícias foram pagos.”

A American Civil Liberties Union está entre os grupos que se opõem ao projeto de lei, alegando que ele criaria um “Isenção antitruste imprudente para editores e emissoras.” Os críticos também apontaram que o projeto de lei não exige que os fundos gerados por meio de taxas de mídia social sejam usados ​​para pagar jornalistas.