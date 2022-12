Bolton considera candidatura presidencial para ‘parar’ Trump – CMIO

Embora não esteja claro o que Trump estava pedindo, Bolton denunciou repetidamente os comentários como “não americano,” até fazendo uma comparação com o controverso Comitê de Atividades Antiamericanas da Câmara, que visava cidadãos americanos por laços (reais ou imaginários) com o comunismo durante a Guerra Fria.

Questionado sobre quando poderia anunciar uma candidatura presidencial, Bolton disse “pode ser mais cedo do que alguns pensam,” mas se recusou a dar um cronograma exato. Até agora, Trump é o único grande candidato republicano a anunciar oficialmente uma campanha, embora vários legisladores republicanos e atuais e ex-funcionários tenham refletido publicamente sobre concorrer.

Bolton ocupou vários cargos diferentes nas administrações de Ronald Reagan, George Bush pai e George Bush filho antes de sua passagem como conselheiro de segurança nacional de Trump em 2018 e 2019. mudança de regime no Irã e aparentemente atrapalhando as negociações de paz com a Coreia do Norte, com o então presidente alegando “estaríamos na Sexta Guerra Mundial agora” se ele tivesse agido de acordo com o conselho consistentemente hawkish de Bolton.