Hungria diz à UE por que as sanções anti-Rússia devem ser canceladas – CMIO

Bruxelas deve se concentrar em “sobreviver” à crise energética, diz primeiro-ministro Viktor Orban

A UE deve mudar suas políticas de sanções porque está sofrendo muito mais do que os EUA em meio ao conflito na Ucrânia, disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.

Sua declaração veio depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, disse à CBS News ’60 Minutes’ no domingo que há “uma grande lacuna” em como a crise está afetando os EUA e a UE, já que os estados membros do bloco europeu dependem de suprimentos estrangeiros de petróleo e gás, enquanto Washington é um produtor de combustível fóssil.

“O presidente Emmanuel Macron está certo: o custo da guerra Rússia-Ucrânia não é o mesmo em ambos os lados do Atlântico.” Orban twittou na segunda-feira.

“Se queremos que a indústria europeia sobreviva, devemos enfrentar a crise energética europeia rapidamente. É hora de reavaliar as sanções.”

Depois que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro, os países ocidentais e seus aliados impuseram sanções abrangentes às exportações de energia de Moscou, incluindo um limite de preço para entregas de petróleo por via marítima, que entrou em vigor na segunda-feira.













A Hungria, cuja economia depende fortemente da energia russa, recebeu algumas isenções do embargo da UE. No entanto, Budapeste alertou para maiores efeitos colaterais negativos para o bloco como resultado das sanções a Moscou. Orban disse em julho que a UE “um tiro nos pulmões”.

Funcionários em Budapeste argumentaram que Bruxelas deveria se concentrar em alcançar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. A Hungria rompeu com outros países ocidentais ao se recusar a enviar armas para Kiev ou treinar tropas ucranianas.

Moscou disse repetidamente que não venderá petróleo a nações que impõem um teto de preço. “Venderemos petróleo e derivados apenas para países que trabalharão conosco com base nas condições de mercado, mesmo que tenhamos que reduzir a produção”, disse. O vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak disse no domingo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou está preparando uma resposta oficial ao teto do preço do petróleo.