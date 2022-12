Coreia do Norte responde a exercícios envolvendo os EUA – CMIO

Os militares da RPDC dispararam uma barragem de artilharia no mar para transmitir um “forte aviso” a Seul e Washington

Os militares da Coreia do Norte dispararam uma barragem de artilharia de alerta no mar na terça-feira – a segunda demonstração de força desde o início da semana. Pyongyang descreveu o tiroteio como uma severa advertência contra “provocante” Exercícios militares conjuntos realizados pela Coréia do Sul e pelos EUA perto da fronteira intercoreana.

De acordo com um comunicado do Estado-Maior do Exército Popular da Coreia do Norte (KPA) citado pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), os militares da RPDC detectaram o disparo de vários lançadores de foguetes e obuses ao sul da fronteira por volta das 9h15. horário local.

“Imediatamente ordenamos que as unidades de artilharia da linha de frente lançassem fogo de artilharia no mar para emitir um forte aviso,” disse um oficial militar não identificado no comunicado.

Pyongyang exigiu que Seul cessasse imediatamente “provocante” ações militares.

A última barragem ocorreu apenas um dia depois que o Norte disparou mais de 130 projéteis de artilharia no mar em suas costas leste e oeste na segunda-feira.













“Advertimos severamente o inimigo para não provocar uma escalada desnecessária de tensão ao longo das linhas de frente,” Disseram oficiais militares da RPDC, comentando sobre o tiroteio.

Enquanto isso, as autoridades sul-coreanas alegaram que alguns dos projéteis disparados pelo Norte caíram em uma zona tampão perto da fronteira marítima, estabelecida como parte do Acordo Militar Abrangente (CMA) selado entre as duas Coreias em 2018.

O Ministério da Defesa de Seul disse em um comunicado que havia dirigido vários alertas próprios ao vizinho do norte.

Os exercícios de fogo real entre Coreia do Sul e Estados Unidos, que provocaram a ira do Norte, estão ocorrendo no condado de Cheorwon, na fronteira com a RPDC. Segundo a Reuters, os exercícios devem continuar na terça-feira.

Seul e Washington intensificaram os exercícios conjuntos na península nos últimos meses, explicando que eles visam deter a Coreia do Norte, que recentemente testou mísseis balísticos.

A Coreia do Norte, por sua vez, descreveu esses exercícios militares como prova das intenções hostis da Coreia do Sul e dos Estados Unidos em relação a seu país.