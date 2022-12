China faz acusação atômica contra os EUA — CMIO

As políticas de Washington aumentam o risco de guerra nuclear, mesmo quando acusa Pequim de minar a estabilidade, dizem os militares

Uma nova avaliação do Pentágono sobre as capacidades e estratégias militares da China contém “especulação infundada”, incluindo sobre os planos de desenvolvimento nuclear de Pequim, disse um porta-voz militar chinês. Os EUA também estão aumentando o risco de conflito ao compartilhar tecnologia nuclear com a Austrália, acrescentou.

Os militares dos EUA “desenvolve vigorosamente e procura implantar armas nucleares táticas na vanguarda, reduz o limite para o uso de armas nucleares e promove a proliferação nuclear por meio da parceria de segurança trilateral EUA-Reino Unido-Austrália”, O coronel Tan Kefei, porta-voz do Ministério da Defesa chinês, disse na terça-feira. “Tornou-se cada vez mais a fonte de tensões nucleares.”

O responsável referia-se à aliança AUKUS, lançada no ano passado. O acordo envolve o compartilhamento de tecnologia de propulsão nuclear pelos EUA com a Austrália para que ela possa ter uma frota de submarinos de ataque movidos a energia nuclear. Os reatores das embarcações serão carregados com urânio altamente enriquecido, o que gera preocupações de proliferação, segundo os críticos.













Tan Kefei disse que a China mantém uma postura nuclear puramente defensiva e tem um arsenal necessário para a dissuasão. Ao contrário dos EUA, tem uma política estrita de não usar primeiro, observou ele, o que significa que Pequim se compromete a não usar suas armas atômicas, exceto em resposta a um ataque nuclear.

A postura nuclear dos Estados Unidos afirma que limitar o papel das armas atômicas americanas para dissuadir e retaliar um ataque nuclear representaria “um nível de risco inaceitável” devido ao “capacidades não nucleares” que os adversários do país têm.

A autoridade chinesa fez as observações em resposta à atualização do Pentágono de sua avaliação das capacidades militares chinesas, divulgada na semana passada. O documento previu que até 2035, Pequim pode expandir seu arsenal nuclear para 1.500 ogivas do nível atual estimado de 400.

China é “relutante em discutir” Está “desenvolvendo capacidades nucleares, espaciais e ciberespaciais, impactando negativamente a estabilidade estratégica global” o relatório alegou.

Tan afirmou que a China “nunca buscará hegemonia ou se engajará em expansão”, ao contrário dos EUA, que “ativou as chamas em todos os lugares por seu próprio interesse, criando divisões e confrontos no mundo e trazendo turbulência e desastres onde quer que fosse.” Pequim pede a Washington que abandone sua mentalidade de Guerra Fria e corrija seus equívocos sobre a China, acrescentou o porta-voz militar.