A Hungria não se alinhará com alguns outros estados da UE e não fornecerá nenhum treinamento às forças ucranianas durante o conflito com a Rússia, disse Tamas Menczer, secretário de Estado para relações bilaterais. Ele acrescentou que Budapeste é a favor de uma solução diplomática para o conflito.

“Em alguns países europeus, os soldados ucranianos estão [being] treinado. eles não vão [be] na Hungria,” Menczer escreveu no Facebook na segunda-feira. “Nós dizemos não a isso. Queremos avançar para a paz, não para a guerra”, ele adicionou.

A declaração veio depois que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, insistiu que a UE deveria “reavaliar” sanções impostas à Rússia se o bloco quiser superar a contínua crise energética. Funcionários húngaros disseram repetidamente no passado que Bruxelas deveria se concentrar em trazer uma solução diplomática para o conflito, em vez de ajudar Kiev militarmente.













Em outubro, a UE criou uma missão de assistência militar à Ucrânia (EUMAM Ucrânia) para treinar 15.000 soldados. Josep Borrell, o principal diplomata do bloco, inspecionou uma base na Polônia na semana passada. “Eu disse aos soldados ucranianos: ‘Tentamos apoiá-los o máximo que pudermos, pelo tempo que precisarem’” Borrell disse a repórteres.

A Grã-Bretanha realizou cursos de treinamento de combate separados para o pessoal ucraniano. Eles estavam aprendendo como lidar com armas ocidentais, bem como guerra urbana e de trincheiras e primeiros socorros no campo de batalha, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido.

A Hungria anteriormente também rompeu com muitos países ocidentais ao se recusar a enviar armas para a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, disse em julho que o conflito era “não a guerra da Hungria.”

Autoridades russas disseram no passado que a ajuda militar à Ucrânia apenas agrava o conflito. O ministro da Defesa, Sergey Shoigu, explicou em setembro que a Rússia era de fato “em guerra com o Ocidente coletivo e a OTAN”, acrescentando que o desempenho das Forças Armadas ucranianas depende fortemente de armas fornecidas pelo Ocidente.