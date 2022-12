UE para estacionar agentes de fronteira em solo estrangeiro – CMIO

As implantações farão parte da estratégia do bloco para reprimir a migração ilegal através dos Bálcãs ocidentais

A Comissão Europeia revelou um plano na segunda-feira para reprimir a migração irregular através dos Bálcãs ocidentais, enviando agentes de fronteira para os países da região, além de encorajar seus governos a encerrar os acordos de viagens gratuitas com os países de origem.

As medidas destinam-se a enfrentar um aumento na migração para a UE através do sudeste da Europa. De acordo com a agência fronteiriça Frontex, entre janeiro e novembro de 2022, houve quase 130.000 tentativas de travessias irregulares de fronteira ao longo das rotas dos Bálcãs ocidentais, três vezes mais do que no mesmo período do ano anterior.

“Precisamos de uma forte presença da UE no terreno e de explorar ao máximo o potencial e o novo mandato da Frontex,” A vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, que supervisiona as políticas de migração, disse aos jornalistas.

A UE já tem acordos de status com a Albânia, Montenegro, Sérvia e Macedônia do Norte, que permitem que os agentes da Frontex participem de operações conjuntas com agências relevantes na região, disse a comissão. Um acordo semelhante com a Bósnia e Herzegovina está pendente.













O bloco pretende admitir as nações balcânicas como membros, mas espera que os candidatos primeiro mudem certas políticas e regulamentos para atender aos requisitos da UE.

O Financial Times observou que foi a primeira vez que oficiais da Frontex foram estacionados fora de uma jurisdição da UE. A agência citou um funcionário da UE não identificado dizendo que o uso de pessoal da Frontex fora do bloco é “um passo totalmente maciço.”

A agência tem cerca de 500 agentes estacionados ao longo das fronteiras que os estados membros compartilham com as nações dos Bálcãs ocidentais. Os acordos, que permitiriam que eles fossem colocados em países fora da UE, viriam com cerca de € 40 milhões (US$ 42 milhões) em equipamentos para os países anfitriões, de acordo com o EUobserver.

O bloco também está pressionando os governos dos Bálcãs ocidentais a mudarem suas políticas de vistos, chamando-o de “uma questão de prioridade”.

“É impensável, não é aceitável que os países dos Bálcãs Ocidentais tenham acordos de isenção de visto com países terceiros que estão explorando as brechas para obter acesso ilegal à União Europeia”, disse. afirmou Schinas.

Em outubro, a Sérvia anunciou que suspenderia as viagens sem visto para a Tunísia e o Burundi sob pressão de Bruxelas. Ylva Johansson, comissária de assuntos internos da UE, disse na segunda-feira que todas as nações da região ainda têm “lacunas significativas” no que diz respeito ao alinhamento das suas políticas de vistos com as da UE.

Outras partes do plano de ação incluem aumentar a aplicação da lei contra traficantes, fortalecer as capacidades de recepção de asilo e processamento de solicitações por parte dos países dos Bálcãs ocidentais e intensificar sua cooperação com a UE na readmissão de migrantes.