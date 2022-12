Türkiye diz que candidato à OTAN não honrou suas demandas – CMIO

Helsinque ainda não prometeu suspender o embargo de armas a Ancara, disse o ministro das Relações Exteriores Mevlut Cavusoglu

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, pediu na segunda-feira que a Finlândia declare publicamente o fim de sua proibição de transferência de armas para seu país. Caso contrário, Ancara não apoiará a candidatura de Helsinque à adesão à OTAN.

Falando a repórteres antes de uma visita do ministro da Defesa finlandês, Antti Kaikkonen, a Türkiye na quinta-feira, Cavusoglu disse que a viagem do ministro seria um “importante” uma no contexto dos esforços da Finlândia para ingressar na aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

“Ainda não houve uma declaração da Finlândia de que eles levantaram o embargo de armas contra nós”, disse. disse ele, de acordo com a Reuters. “Esperamos tal declaração.”

A Finlândia e a Suécia solicitaram adesão à OTAN em maio, alegando que o movimento foi motivado pela operação militar da Rússia na Ucrânia. Com a adesão dependendo do acordo de todos os 30 estados membros da OTAN, Türkiye procurou impor condições aos dois aspirantes nórdicos antes de assinar seus pedidos.













Ambos os países foram solicitados a extraditar suspeitos de terrorismo curdo e alguns seguidores do clérigo turco Fethullah Gulen, que mora nos EUA, a reprimir o financiamento de grupos relacionados e a suspender o embargo de armas contra Türkiye imposto por ambos os condados em 2019 após a operação de Ancara contra os curdos. militantes na Síria.

A Finlândia e a Suécia assinaram um acordo em junho, prometendo abordar essas preocupações. No entanto, Türkiye afirma que o progresso tem sido lento. A Suécia levantou seu embargo de armas em setembro e extraditou um homem curdo anteriormente condenado em Türkiye por pertencer a um grupo terrorista. O ministro da Justiça turco, Bekir Bozdag, chamou o último movimento “um bom começo,” mas disse que Estocolmo deve prosseguir com a extradição “todos os terroristas que Türkiye deseja.”

Dirigindo-se às candidaturas das duas nações nórdicas à OTAN, a Rússia disse que a expansão do bloco não tornaria o continente europeu mais estável ou seguro e, embora Moscou tenha notado isso “não tem problemas” com Estocolmo ou Helsinque, no entanto, prometeu ajustar sua postura militar na região norte se a aliança adicionar dois novos membros.