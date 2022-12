Advogado da saga da estrela pornô de Trump é condenado – CMIO

Michael Avenatti, o advogado desgraçado que fez centenas de aparições como crítico do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump na CNN e em outros meios de comunicação tradicionais, foi condenado a 14 anos de prisão federal por fraudar clientes e obstruir a cobrança de impostos de seu negócio de café.

O juiz do Tribunal Distrital dos EUA, James Selna, decretou a pena de prisão na segunda-feira e ordenou que Avenatti pagasse US$ 7 milhões em restituição às suas vítimas, incluindo um homem paraplégico que foi ferido em uma prisão do condado de Los Angeles. O ex-advogado já está cumprindo pena de cinco anos de prisão por tentar extorquir mais de US$ 20 milhões da Nike e fraudar outro cliente, Stormy Daniels, a estrela pornô que processou Trump por difamação em 2018.

O último mandato será executado consecutivamente com a sentença imposta no início deste ano, o que significa que não começará até que Avenatti, 51, complete o tempo de prisão por suas outras condenações. Ele enfrentou uma sentença de até 335 anos antes de se declarar culpado no início deste ano de quatro das 36 acusações apresentadas contra ele, evitando um julgamento.













Os promotores alegaram que Avenatti enganou os clientes em US$ 12 milhões ao negociar acordos legais em seu nome, depois mentindo sobre os termos e canalizando grande parte do dinheiro para contas que ele controlava. Por exemplo, ele conseguiu um acordo de $ 4 milhões para Geoffrey Johnson, um paraplégico suicida que foi ferido na prisão, mas seu cliente supostamente recebeu apenas cerca de $ 124.000, pagos em pequenos incrementos como “avanços” enquanto o advogado alegou que o dinheiro não havia sido recebido.

Avenatti fez 254 aparições na televisão em 2018, muitas vezes aparecendo na CNN, MSNBC, ABC e outros meios de comunicação para criticar Trump, de acordo com o órgão de vigilância da mídia MRC.

Figuras da mídia como o então apresentador da CNN Brian Stelter e o chefe do escritório da Casa Branca do Washington Post, Philip Rucker, elogiaram Avenatti como um dos principais candidatos presidenciais de 2020. O contribuidor da MSNBC, Eddie Glaude Jr., chamou-o de “salvador da república”, enquanto o apresentador de talk show Stephen Colbert o rotulou de “ameaça existencial à presidência de Trump”.