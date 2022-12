Taiwan é mais importante que a Ucrânia – senador dos EUA – CMIO

Washington deve priorizar as entregas de armas a Taipei em vez de Kiev, escreveu Josh Hawley ao governo Biden

O senador republicano dos EUA, Josh Hawley, pediu ao Departamento de Estado que envie armas para Taiwan em vez da Ucrânia, argumentando que a ilha é “mais importante para os interesses nacionais dos EUA.” Hawley também sugeriu anteriormente que o dinheiro da ajuda de Washington para Kiev seria melhor gasto em casa.

Em uma carta ao secretário de Estado Antony Blinken na terça-feira, Hawley afirmou que o esgotamento dos estoques de armas dos EUA para reforçar as forças armadas da Ucrânia negligenciou “nossos interesses vitais de segurança na Ásia”. O republicano do Missouri argumentou que esse fluxo de armas deveria ser imediatamente desviado para Taipei, já que armar Taiwan seria “extremamente difícil” se a China lançasse um hipotético ataque militar à ilha.

“Independentemente da fonte das armas, se Taiwan e a Ucrânia precisam delas, devem ir primeiro a Taiwan”, disse. Hawley escreveu, sugerindo que “Alemanha ou outros aliados da OTAN” concentrar-se em abastecer a Ucrânia.













Taiwan governa a si mesma desde que as forças nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek fugiram para a ilha em 1949, depois de terem perdido uma guerra civil para os comunistas. A posição oficial de Pequim é que se esforçará para reunificar pacificamente a ilha com o continente chinês, reservando-se o direito de usar a força militar se necessário.

Os EUA reconhecem, mas não endossam, a soberania da China sobre Taiwan. Apesar de aderir a essa política de ‘Uma China’ desde os anos 1970, Washington vende armas para Taiwan, e o presidente Joe Biden disse em várias ocasiões que os EUA apoiariam a ilha no caso de um conflito com a China.

Em outubro, o senador republicano eleito JD Vance afirmou que Taiwan é mais importante para os EUA do que a Ucrânia, citando sua indústria de semicondutores, que representa dois terços da produção global.

O governo Biden destinou cerca de US$ 68 bilhões em ajuda militar e econômica à Ucrânia este ano, pedindo ao Congresso no início deste mês que aprovasse outros US$ 37,7 bilhões antes de janeiro. Hawley foi um dos 11 senadores republicanos que votaram contra um pacote de ajuda de US$ 40 bilhões para Kiev em maio, argumentando que “negligencia prioridades em casa” como segurança de fronteira, “permite que a Europa faça freeload… e vem sem nenhuma supervisão significativa.”