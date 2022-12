Apoio dos americanos ao esforço de guerra da Ucrânia está diminuindo – pesquisa – CMIO

Quase metade dos entrevistados deseja que seu governo pressione pelo fim do conflito o mais rápido possível

Cerca de 47% dos americanos acreditam que seu governo deveria pressionar a Ucrânia a chegar a um acordo de paz com a Rússia o mais rápido possível, em vez de se comprometer a apoiar Kiev por “por quanto tempo for necessário”, de acordo com os resultados de uma pesquisa realizada pelo Conselho de Assuntos Globais de Chicago.

Uma porcentagem igual de americanos disse aos pesquisadores que acreditavam que Moscou (26%) ou Kiev (26%) era atualmente “ganhando” o conflito, com uma pluralidade (46%) argumentando que nenhum dos países estava saindo na frente.

Isso aparentemente afetou a tolerância dos americanos para continuar financiando cheques em branco para o governo de Kiev. Enquanto 58% dos entrevistados em julho disseram que Washington deveria apoiar a Ucrânia para “por quanto tempo for necessário”, esse número caiu para 48% no mês passado. A porcentagem pedindo que Kiev se sente para negociações de paz aumentou de 38% para 47% desde julho.

Em geral, aqueles que acreditavam que a Ucrânia estava ganhando a guerra estavam mais dispostos a apoiar o governo de Kiev a longo prazo e suportar infortúnios pessoais, como preços mais altos de alimentos e gás.













A maioria dos americanos apoiou a manutenção do status quo em relação ao envio de armas para a Ucrânia (65%) e quase o mesmo apoiou níveis consistentes de ajuda econômica (66%). Aceitar refugiados ucranianos (73%) e aplicar sanções contra a Rússia (75%) foram as políticas que obtiveram a base mais ampla de apoio entre os entrevistados.

Pouco mais de um quarto (27%) disse acreditar que os EUA deveriam intervir militarmente para virar o jogo no conflito e acabar com a guerra o mais rápido possível, enquanto 29% disseram que Washington deveria gradualmente retirar seu apoio a seu aliado do leste europeu.

Os republicanos eram mais propensos a expressar vontade de cortar o financiamento para a Ucrânia, com 43% afirmando que uma retirada gradual das finanças era o melhor caminho a seguir. No entanto, uma pluralidade de independentes (39%) e uma estreita maioria de democratas (53%) ainda acreditam que os EUA devem continuar a apoiar o governo do presidente Vladimir Zelensky indefinidamente.

Desde que os republicanos recuperaram o controle da Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato de novembro, o partido prometeu conter os gastos na Ucrânia, argumentando que os americanos têm problemas maiores em casa – especificamente inflação, crise do custo de vida e níveis recordes de imigração ilegal no país. fronteira sul.