Exército dos EUA escolhe substituto para helicópteros Apache e Black Hawk – CMIO

Os militares tomaram sua maior decisão de helicóptero em 40 anos, selecionando a aeronave que se tornará seu burro de carga no campo de batalha

O Exército dos EUA escolheu a empreiteira de defesa Bell Textron para construir sua próxima geração de helicópteros de ataque e utilitários, selecionando um design radicalmente diferente para substituir seus icônicos modelos Apache e Black Hawk.

O helicóptero de rotor basculante V-280 Valor da Bell está programado para entrar em serviço por volta de 2030 e eventualmente substituirá os predecessores que foram produzidos desde a década de 1970, de acordo com um comunicado do exército na segunda-feira. O contrato inicial é avaliado em até US$ 1,3 bilhão se todas as opções forem exercidas, o que levaria à substituição de 1.200 helicópteros de ataque Apache e 2.000 helicópteros utilitários Blackhawk.

A Bell Textron poderia eventualmente arrecadar cerca de US$ 70 bilhões nas próximas décadas se um “complemento completo” dos novos helicópteros for comprado durante a vida do programa, incluindo vendas de exportação, disse o major-general do Exército dos EUA, Robert Barrie, a repórteres na segunda-feira. A empresa venceu uma joint venture da Boeing e da unidade Sikorsky da Lockheed Martin para vencer a competição para construir a chamada Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

O lendário helicóptero Black Hawk voa sozinho

Ao contrário do Apache de aparência mais tradicional, com seu grande rotor frontal e cauda longa, o V-280 apresenta rotores giratórios e motores nas extremidades opostas de uma grande asa dianteira, permitindo que ele decole verticalmente como um helicóptero e voe horizontalmente como um avião. . Sua cauda em forma de V não tem rotor e se parece mais com a traseira de um caça a jato do que com um helicóptero. O design é semelhante ao do V-22 Osprey, há muito empregado pela Força Aérea dos EUA e pelo Corpo de Fuzileiros Navais.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Exército dos EUA revela por que motivo imobilizou helicópteros

O V-280 também possui o dobro da velocidade e alcance do Apache e do Black Hawk. Ele foi projetado para ter uma velocidade de cruzeiro de 280 nós (322 milhas por hora) e um alcance de combate de até 800 milhas náuticas (920 milhas). O primeiro protótipo do FLRAA deve entrar em serviço em 2025. O exército pretende atingir um preço unitário médio de US$ 43 milhões, mais que o dobro do custo de um Black Hawk.