Incêndio irrompe no ministério da Malásia quando a investigação de corrupção começa – CMIO

Um pequeno incêndio começou quando uma investigação sobre bilhões em fundos desaparecidos estava prestes a começar

Um incêndio no Ministério das Finanças da Malásia estourou poucas horas depois que o novo governo do país assumiu o cargo, prometendo erradicar a suposta corrupção de seu antecessor. A Equipe de Bombeiros e Resgate de Putrajaya confirmou em um comunicado à imprensa que o pequeno incêndio começou por volta das 14h26, horário local, na sala de lixo da instalação.

Não houve feridos, confirmou o comunicado, e o fogo não se espalhou além de seu ponto de origem no Bloco Norte do nível G do Edifício do Tesouro. O edifício está localizado dentro do complexo administrativo do Ministério das Finanças em Putrajaya.

“O incêndio foi causado por resíduos sólidos em um lixão. Foi contido e não houve vítimas”, disse uma fonte do Fire and Rescue ao Free Malaysia Today.













As chamas foram notadas por um funcionário da manutenção elétrica. Um funcionário disse à mídia local que eles provavelmente surgiram quando faíscas de obras de reforma caíram sobre uma pilha de papéis no local de despejo. Um relatório oficial das autoridades sobre a causa do incêndio ainda não foi divulgado.

Embora o incêndio não pareça ter causado muitos danos, seu momento pode levantar algumas sobrancelhas, ocorrendo apenas um dia depois que o recém-eleito primeiro-ministro Anwar Ibrahim anunciou que revisaria bilhões de dólares em projetos do governo aprovados por seu antecessor, Muhyiddin Yassin, por provável corrupção.

Anwar acusou seu antecessor em uma coletiva de imprensa na segunda-feira de pular etapas regulatórias necessárias e conceder contratos em projetos como uma rede 5G estatal e 7 bilhões de ringgit (US$ 1,59 bilhão) em projetos de mitigação de enchentes para amigos.