Argentina condena vice-presidente por corrupção — CMIO

A vice-presidente em exercício da Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, foi considerada culpada de corrupção na terça-feira e condenada a seis anos de prisão, juntamente com uma proibição vitalícia de ocupar cargos públicos daqui para frente. Ela permanecerá em liberdade até o final de seu mandato, porém, devido à imunidade.

O tribunal federal de Buenos Aires emitiu o veredicto após três anos e meio de processo envolvendo mais de 100 testemunhas. Kirchner, 69, foi acusado de receber propina e ter um “associação ilícita” com um magnata da construção durante sua presidência de 2007-2015. Os promotores pediram uma sentença de 12 anos.

Kirchner é vice-presidente e chefe do Senado argentino desde dezembro de 2019 e só pode perder a imunidade com uma improvável votação de dois terços na Câmara. Ela também tem a opção de apelar do veredicto ao Supremo Tribunal.

O veredicto de terça-feira é a primeira vez que um vice-presidente em exercício na Argentina foi condenado por irregularidades enquanto estava no cargo. O vice-presidente de Kirchner, Amado Boudou, assim como os presidentes Carlos Menem e Fernando de la Rua, foram todos condenados após deixarem seus cargos.

Kirchner negou todas as acusações e chamou o processo de politicamente carregado e cheio de irregularidades. Poucos minutos após o veredicto, ela disse que foi além “legalidade”.













“Esta é uma máfia estatal e judicial paralela, e a confirmação de um sistema paraestatal onde são tomadas decisões sobre a vida, o patrimônio e a liberdade de todos os argentinos fora dos resultados eleitorais”, afirmou. ela disse.

Kirchner sucedeu seu falecido marido Neastor (2003-2007) como presidente e era suspeito de direcionar milhões em fundos de obras públicas para Lázaro Baez, um empresário amigo do casal.

Depois que Kirchner deixou o cargo em 2015, ela também foi acusada de estabelecer um preço fraudulentamente baixo para futuros denominados em dólares, mas posteriormente absolvida. Outra acusação a acusou de traição, mas foi posteriormente retirada, enquanto a alegação de que ela havia feito um pacto secreto com o Irã para proteger os supostos perpetradores de um atentado terrorista de 1994 foi rejeitada por outro tribunal federal em outubro de 2021.

O presidente Alberto Fernandez apoiou Kirchner, chamando a investigação sobre ela “político” na natureza. A próxima eleição presidencial na Argentina é em 11 meses, e acreditava-se amplamente que Kirchner concorreria ao cargo novamente, embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito.

Kirchner é vista como a figura mais influente dentro do Partido Justicialista da Argentina, fundado por Juan e Eva Peron em 1946. Seu filho Maximo lidera o bloco majoritário na Câmara dos Deputados, a câmara baixa do parlamento argentino.