Líder de culto tinha 20 esposas, incluindo menores – mídia – CMIO

O polígamo Samuel Bateman foi acusado de abuso infantil e obstrução da justiça

O líder do culto mórmon fundamentalista Samuel Bateman tinha 20 esposas, incluindo inúmeras menores de idade, informou o Washington Post na segunda-feira, citando o FBI. Bateman, que supostamente se casou com sua própria filha, acreditava que ele era “um profeta”, segundo a mídia americana.

O homem foi acusado de abuso infantil em agosto, quando as autoridades do Arizona o descobriram dirigindo com três meninas em um trailer fechado perto da cidade de Flagstaff. Ele também foi acusado de obstrução por deletar mensagens em seu telefone enquanto estava parado, informou o Salt Lake Tribune em setembro.

Os problemas legais de Bateman aumentaram quando agentes do FBI invadiram várias de suas propriedades, com funcionários do bem-estar infantil levando nove meninas sob custódia. De acordo com um depoimento arquivado pelo FBI na sexta-feira e visto pelo Salt Lake Tribune, a agência tem motivos prováveis ​​para acreditar que ele traficou alguns desses menores através das fronteiras do estado para se envolver em conduta sexual ilícita.

De acordo com os policiais do Arizona, que conduzem entrevistas com a família e os vizinhos de Bateman desde 2020, Bateman "começou a proclamar que era profeta" em 2019.













Após esta proclamação, ele formou uma pequena ramificação da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é em si um ramo mais radical da religião mórmon dominante. Reunindo um grupo de 50 seguidores, ele reivindicou algumas de suas esposas como suas e casou-se com sua filha de 15 anos no mesmo ano.

O próprio Bateman foi gravado instruindo três de seus seguidores adultos a fazer sexo com crianças, uma das quais tinha 12 anos na época, afirmou o FBI. Ele supostamente disse aos homens que fazer isso era a vontade de Deus. Oito das nove meninas removidas das propriedades de Bateman são listadas pelo FBI como suas esposas.

Apesar da ladainha de acusações contra ele, Bateman ainda não foi acusado de nenhum crime sexual.