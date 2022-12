Musk demite executivo do Twitter ligado ao FBI – CMIO

Jim Baker estava “examinando” os arquivos do Twitter sem o conhecimento da administração, diz jornalista

O principal advogado do Twitter era “saiu” da empresa na terça-feira, após revelações de que ele estava atrasando o lançamento de arquivos sobre o papel da plataforma de mídia social na censura eleitoral de 2020 nos EUA. Antes de ser contratado pelo Twitter, Jim Baker foi conselheiro geral do FBI, onde esteve envolvido em várias controvérsias do “Russiagate”.

“À luz das preocupações sobre o possível papel de Baker na supressão de informações importantes para o diálogo público, ele foi retirado do Twitter hoje”, disse. Elon Musk tuitou na tarde de terça-feira.

Pouco tempo depois, o jornalista Matt Taibbi – que havia publicado o primeiro lote de “Arquivos do Twitter” última sexta-feira – revelado que Baker esteve envolvido “avaliação” esses documentos e atrasando efetivamente a liberação do próximo lote, sem o conhecimento de Musk. Bari Weiss, que deveria publicar a próxima gota, perguntou quem estava encarregado de liberar os documentos e recebeu a resposta, “Jim Baker.”

“Meu queixo caiu no chão,” Weiss disse a Taibbi.

Baker foi contratado em junho de 2020, como adjunto de Vijaya Gadde – um dos primeiros executivos demitidos por Musk ao comprar a empresa em outubro. Os documentos divulgados na semana passada mostraram que ele desempenhou um papel importante na censura da história factualmente correta do New York Post sobre o laptop de Hunter Biden antes das eleições presidenciais de 2020.













A Casa Branca de Biden rejeitou as revelações publicadas por Taibbi como um “Distração,” enquanto a maioria dos principais meios de comunicação dos EUA insistiu que equivalia a um “nada-hambúrguer.” Comentando sobre o nome de Baker ter sido mencionado, no entanto, o jurista Jonathan Turley brincou que o advogado era “tornando-se rapidamente o Kevin Bacon dos escândalos de conluio russos.”

Como general do FBI, Baker esteve diretamente envolvido na solicitação de um mandado da FISA para espionar a campanha presidencial de Donald Trump, com base no fictício “Dossiê Steele.” Baker também trabalhou em estreita colaboração com o diretor James Comey, que vazou o briefing do dossiê para a imprensa e marcou a nomeação de Robert Mueller como conselheiro especial após ser demitido por Trump. O agente democrata Michael Sussmann usou Baker para que o FBI investigasse a falsa alegação sobre uma ligação entre Trump e o Alfa Bank da Rússia.

Tendo deixado o FBI em 2018 sob um “Russiagate” cloud, Baker foi contratado pela Brookings, um think-tank de DC cujo pesquisador Igor Danchenko havia sido a principal sub-fonte de Steele. Ele acabou no Twitter, ajudando a suprimir uma história que poderia ter ajudado Trump a ser reeleito – e então, de acordo com Taibbi, Weiss e Musk, tentando encobrir isso.