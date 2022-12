Pentágono: projeto de financiamento temporário dos EUA pode atrasar avanço de armas hipersônicas

“A CR interrompe os principais exercícios e eventos de treinamento, afeta a prontidão e a manutenção, reduz as ações de contratação e recrutamento e influencia negativamente as negociações de contratação. Ela também atrasaria a implementação do desenvolvimento de novas tecnologias em apoio à Estratégia de Defesa Nacional”, disse Ryder em um comunicado na segunda-feira (5).

Se o Congresso aprovar uma resolução temporária contínua em vez de um projeto de financiamento abrangente de um ano inteiro, os gastos com defesa serão limitados aos níveis e prioridades do ano anterior. O governo norte-americano está sendo financiado com uma CR aprovada em setembro, atrasando a paralisação do governo até 16 de dezembro.