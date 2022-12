Biden tem ‘coisas mais importantes a fazer’ do que visitar a fronteira – CMIO

O presidente dos EUA está visitando o estado fronteiriço do Arizona para promover a fabricação doméstica de chips de computador

O presidente dos EUA, Joe Biden, está visitando Phoenix para promover a Lei CHIPS de seu governo, destinada a subsidiar a fabricação de chips de computador no país, disse ele a repórteres enquanto se preparava para embarcar no Força Aérea Um no gramado da Casa Branca na terça-feira.

Questionado sobre por que não estava incluindo uma parada no sitiado escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras em seu itinerário no Arizona, Biden disse ao repórter “há coisas mais importantes acontecendo” do que o trabalho dessa agência. “Eles vão investir bilhões de dólares em um novo empreendimento no estado”, explicou Biden.

A lei bipartidária CHIPS foi promulgada em agosto, em um esforço para lidar com o domínio da China sobre a cadeia de fornecimento de eletrônicos dos EUA, particularmente no que diz respeito à tecnologia de computação avançada.

Enquanto isso, os EUA estabeleceram um recorde de travessias ilegais de fronteira no ano fiscal de 2022, com mais de 2,3 milhões de pessoas detidas tentando entrar no país no período de 12 meses encerrado em 30 de setembro. Isso representou um aumento de 1,7 milhão em relação a 2021.













O Arizona declarou uma emergência na fronteira sul em abril de 2021, argumentando que as autoridades locais e estaduais foram “sobrecarregado” tentando manter a ordem e prometendo enviar centenas de soldados da Guarda Nacional para apoiá-los. Além de aumentar a segurança e mais financiamento para os centros de detenção, o então governador Doug Ducey implorou ajuda ao governo Biden.

Enquanto o CBP registra cerca de 6.000 pessoas tentando cruzar para os EUA através da fronteira sul todos os dias, espera-se que esse número suba para 18.000 ou mesmo 30.000 por dia, enquanto o juiz Emmet Sullivan do Tribunal Distrital dos EUA reverte a política do Título 42 do governo Trump. , que permitiu a rápida remoção de migrantes por motivos de saúde pública enquanto aguardavam a decisão dos seus pedidos de asilo.

Milhares de migrantes estão acampados nas cidades fronteiriças do México, preparando-se para solicitar asilo em massa, uma vez que os 15 estados liderados pelos republicanos que atualmente contestam legalmente a revogação do Título 42 viram suas opções legais esgotadas.